Робоча нарада щодо захисту прав інвалідів

11 листопада - 15-00 - Відбудеться робоча нарада під керівництвом голови ФПУ В.Хари. Запрошені: В.Більчич, Н.Карпачова, В.Сушкевич, В.Надрага, В.Костриця, О.Попов, В.Галицький, А.Кінах, М.Бродський, С.Тітенко, О.Папаіка. Питання: Для кого створено та на кого працює Фонд соціального захисту інвалідів? Як використовуються державні кошти, призначені для допомоги інвалідам? Хто насправді доводить підприємства інвалідів до банкрутства? Чому мовчать державні органи про факти порушень конституційних прав? (клубне приміщення УВП-3 УТОС м. Києва, вул. Глибочицька, 72). Акредитація за редакційними посвідченнями.