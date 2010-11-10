11 листопада - 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Правда та брехня про Податковий Кодекс щодо малого бізнесу». Метою прес-конференції є з’ясування того, чи є знищення спрощеної системи оподаткування – спланованою акцією чи ознакою непрофесійності Уряду? - та оприлюднення нових фактів про вимоги МВФ щодо Податкового Кодексу. Учасники: координатор Ради об’єднань приватних підприємців України, голова Вінницького міського об’єднання підприємців «Центр» Алла Алєксєнцева; голова Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова; в.о. президента Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств В’ячеслав Биковець; віце-президент Асоціації «Укринок» Володимир Лєвін; голова профспілки таксистів України Василь Попік (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.