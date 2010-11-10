11 листопада - 16-00 - Відбудеться акція протесту «Студентський наступ», організована Незалежною студентською профспілкою “Пряма дія” та Фундацією регіональних ініціатив.

Студенти вийдуть на акцію за доступну і якісну освіту. Серед вимог: підвищення стипендій до прожиткового мінімуму та прив’язка до нього; здешевлення їдалень (проведення прозорих тендерів та відсутність націнок); публічна фінансова звітність на всіх рівнях; прозорість формування ціни за навчання та гуртожиток; вільний вибір непрофільних предметів; зменшення навантаження на викладачів та збільшення їх зарплати; цілодобовий доступ до гуртожитків студентам, які там проживають. Захід у Києві почнеться з пл. Перемоги, звідки студенти пройдуть маршем до Міносвіти.

Акція протесту проходитиме в рамках всесвітньої “Глобальної хвилі дій за безкоштовну освіту”. Телефони: (093) 459-55-43, (067) 404-26-48, priamadija@gmail.com.