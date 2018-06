Показ документального фільму «Сила безсилих»

Фонд ім. Фрідріха Еберта та Молодіжний правозахисний центр разом з Посольством Чеської Республіки в Україні запрошують 11 листопада 2010 року о 19:00 взяти участь у Київському медіа-кіноклубі.

У програмі – перегляд документального фільму «Сила безсилих» ("The Power of the Powerless") режисера Корі Тейлора та зустріч з паном Вітєзславом Півонька, тимчасовим повіреним у справах Чеської Республіки в Україні.



Картина «Сила безсилих», в якій диктором за кадром виступив лауреат премії "Оскар" американський актор Джеремі Айронс, досліджує комуністичну спадщину Чехословаччини та способи її позбутися: часи залізної руки сталінського уряду 1950-х років, бурхливу політичну активність періоду Празької весни 1960-х років; жорсткі реакції 1970-х, і, нарешті Оксамитову революцію 1989 року. В основі фільму - історія забороненого драматурга Вацлава Гавела і його колег-дисидентів, які протягом двох десятиліть виступали проти тоталітаризму. Кульмінацією фільму є студентський рух у Празі, що призвів до Оксамитової революції у 1989, спонукав вийти на вулиці півмільйона людей і зробив Вацлава Гавела Президентом. У фільмі представлені рідкісні і незнайомі широкому загалу інтерв`ю з ключовими фігурами безкровної революції, у тому числі, й з самим Вацлавом Гавелом. Ще більшої актуальності для молодої аудиторії надає участь у картині молодих чехів, які засвідчують про забуття чехами значної частини сучасної історії своєї країни. Знятий лауреатом Emmy Корі Тейлором у 2009 році, фільм «Сила безсилих» транслювали у 40 країнах у 10 телевізійних мережах, був представлений на 20 міжнародних кінофестивалях, отримав кілька нагород, і нині бере участь у кінопоказах на підтримку дисидентів і правозахисників у недемократичних країнах, включно з Бірмою.

Показ стрічки «Сила безсилих» у Київському медіа-кіноклубі присвячений річниці початку Оксамитової революції у листопаді 1989 року. Мета медіа-кіноклубу - зробити демократичні й соціальні цінності більш популярними. Для цього демонструють документальні фільми, для цього ж проходять публічні дискусії за участі громадсько-активних журналістів та запрошених експертів. Організатори прагнуть підвищити журналістський інтерес до проблематичних тем, наблизити представників експертного середовища до медійників та привернути увагу громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у Кнайп-клубі «Купідон» за адресою: вул. Пушкінська, 1 -3/5.

Реєстрація: Ольга Веснянка, vesna@prostirzmin.org, 050 3346604.

Вхід лише за реєстрацією, кількість місць обмежена.