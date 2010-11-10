Переслідування науковців в Україні тривають. Цього разу за Голодомор

Центр досліджень визвольного руху занепокоєний фактами тиску на історика, директора Державного архіву Сумської області, члена Вченої ради Центру досліджень визвольного руху Геннадія ІВАНУЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, протягом п’яти останніх місяців представники місцевої влади цілеспрямовано шукають «вагомі» підстави для звільнення Г. ІВАНУЩЕНКА.

"Після несприйняття ним пропозиції піти «за власним бажанням», в архіві розпочато «розслідування» та робляться спроби звільнити історика шляхом оголошення «необхідної» кількості доган на основі спотворених і штучно підібраних «фактів», - зазначають у Центрі досліджень визвольного руху.

Г.ІВАНУЩЕНКО — історик, автор книг про Голодомор 1932—1933 років, українську революцію 1917—1920 років, діяльність ОУН та УПА на Сумщині.

"Тиск на історика пана ІВАНУЩЕНКА є спробою політичної сили втрутитися в академічну дискусію навколо комплексу питань щодо політичних репресій, Голодомору-геноциду 1932—1933 років в Україні, визвольного руху. Адже сумський архів під керівництвом ІВАНУЩЕНКА — єдиний архів, який повністю оцифрував усі 57 тисяч актових записів про смерть людей в період Голодомору 1932—1933 років", - інформує Центр досліджень визвольного руху.

За даними цієї організації, сумський архів веде міжнародну співпрацю з архівістами Великої Британії та Росії, його працівники без належного фінансування, на ентузіазмі створили велику за обсягом електронну базу історичних документів, серед обласних архівів лише наукове видання Сумського архіву «Сумський історико-архівний журнал» має гриф ВАКу.

"Розцінюємо дії керівництва місцевої влади як свідоме перешкоджання професійній діяльності історика, намагання обмежити доступ до архівних документів в Сумському архіві та взяття під ідеологічний партійний контроль наукових досліджень", - йдеться у заяві Центру досліджень визвольного руху.

В організації вимагають припинити тиск на директора Державного архіву Сумської області і нагадують, що перешкоджання діяльності істориків Україні підтверджує низка фактів, серед яких: затримання СБУ та вилучення наукових праць та копій архівних документів історика Руслана ЗАБІЛОГО, перешкоджання роботі музею «Тюрма на Лонцького», закриття виставки, присвяченої борцям за незалежність України на Сумщині, яка експонувалась у приміщенні Сумської ОДА.



Довідка УНІАН. Г.ІВАНУЩЕНКО народився 1964 р. на Сумщині. Закінчив історичний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка та Український вільний університет (м. Мюнхен, Німеччина). З липня 2005 року — директор Державного архіву Сумської області. Г.ІВАНУЩЕНКО — дослідник українського визвольного руху та історії репресій, член Вченої ради Центру досліджень визвольного руху, голова обласного осередку історичного клубу «Холодний Яр», ініціатор встановлення пам’ятних знаків на честь учасників боротьби за незалежність України на Сумщині, організатор виставок документів та наукових конференцій.