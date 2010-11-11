Табачник хоче повернути вступні іспити до вузів

Міністерство освіти і науки України планує повернути вступні іспити до вищих навчальних закладів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ, посилаючись на проект Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція), підготовлений та розміщеномий на сайті Міністерстві освіти і науки України 10 листопада.

«Відповідно до законопроекту, планується визначити, що прийом до вищих навчальних закладів буде здійснюватись за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням середнього балу державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу», - підкреслив А.ЧЕРНИХ.

За його словами, це вже є другою спробою Міністерства освіти і науки України запровадити на законодавчому рівні повернення системи вступних іспитів, запровадження яких спільно з врахуванням середнього балу атестату за 200-бальною шкалою, на думку експерта, "абсолютно нівелює зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)".

«Очевидно, що в МОН є розрахунок на те, що до початку вступної кампанії 2011 року відповідний законопроект буде прийнятий і міністерство буде зобов’язане невідкладно внести зміни до умов прийому, нещодавно затверджених, і таким чином поверне телефонне право, мішки з грошима до вищих навчальних закладів з одного боку, а з іншого – назавжди лишить можливості розумних молодих людей, особливо з сільської місцевості, вступити до престижних вузів за державним замовленням», - заявив А.ЧЕРНИХ.