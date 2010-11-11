Від української влади вимагають припинити переслідуваня правозахисників

Українська влада повинна негайно повернути матеріали та обладнання, вилучені у правозахисника Дмитра ГРОЙСМАНА та Вінницької правозахисної групи (ВПГ), яку він очолює, а також дозволити організації відновити власну законну правозахисну діяльність.

Про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Х`юман Райтс Вотч, розміщеній на сайті цієї організації.

«Владні структури повинні провести розслідування випадку незаконного втручання у роботу організації та притягнути відповідних осіб до відповідальності», - заявила Х`юман Райтс Вотч.

Як повідомляв УНІАН, міліція здійснила обшук у квартирі Д.ГРОЙСМАНА та офісі організації у Вінниці 15 жовтня 2010 року у зв`язку з нібито розповсюдженням порнографії. Організація, яку очолює Д.ГРОЙСМАН, документує випадки порушень прав людини, у тому числі катувань та жорстокого поводження з особами, які знаходяться в ув`язненні та психіатричних закладах. Організація також допомагає біженцям та шукачам притулку у якості партнера-виконавця Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

«Міліція використала це фіктивне розслідування для вилучення матеріалів, які стосуються правозахисної роботи та прохань про надання притулку», - заявила в. о. директора відділення Х`юман Райтс Вотч у Європі та Середній Азії Рейчел ДЕНБЕР. На її думку, «це переслідування, просте, справжнє переслідування».

Як інформує Х`юман Райтс Вотч, Д.ГРОЙСМАН був поза помешканням підчас проведення обшуку. Співробітники міліції пред`явили його дружині постанову суду від 22 вересня, яка дозволяла проведення обшуку у якості складової частини розслідування щодо нібито розповсюдження порнографічних матеріалів. Підчас восьмигодинного обшуку міліція вилучила всі ДВД, флеш-накопичувачі, аудіо та відео матеріали, які вони знайшли, у тому числі родинні відеозаписи, а також комп`ютер та ноутбук дружини Д.ГРОЙСМАНА. Міліція також конфіскувала банківські картки та папки з документами, які містили інформацію щодо декількох поточних справ біженців, чернетки заяв до суду, копії міграційних документів, світлини, реєстраційні документи мігрантів, інші конфіденційні матеріали, тощо.

Постанова суду щодо обшуку згадує посилання на відеозапис, вміщений Д.ГРОЙСМАНОМ у травні 2010 року у власному приватному блозі. Відео, яке також було розміщене на численних вебсайтах, у тому числі YouTube, а також принаймні на одному з найбільших українських вебсайтах новин, є зйомкою прихованою камерою сексуальних сцен, які компрометують декількох російських опозиційних політиків. У запису на блозі Д.ГРОЙСМАН висловив критику використання російськими владними структурами інформації щодо приватного життя опозиційних діячів з метою їхньої дискредитації. Постанова суду, яка давала дозвіл на проведення обшуку відзначає, що кримінальну справу щодо розповсюдження порнографії було порушено 21 вересня 2010 року, але не називає жодних підозрюваних. Жодній особі не було пред`явлене звинувачення по цій справі, лише Д.ГРОЙСМАН згадується у якості свідка.

Після обшуку у квартирі Д.ГРОЙСМАНА, співробітники міліції наполягли на проведенні обшуку у приміщенні організації, яке розташоване у тому ж самому будинку, хоча вони не мали дозволу на проведення такого обшуку, як це вимагається Кримінально-Процесуальним Кодексом України. Співробітники міліції погрожували виламати двері офісу, аж допоки присутні два співробітники організації не дозволили їм увійти.

Протягом шестигодинного обшуку офісу, співробітники міліції вилучили три комп`ютери та всі папки з паперами, які містили базу даних усіх справ організації, у тому числі конфіденційну інформацію щодо заяв біженців та випадків катувань. У них також містилася конфіденційна інформація стосовно двох справ, які знаходяться на розгляді у Європейському Суду з Прав Людини. Після обшуку, співробітники міліції регулярно запрошують працівників ВПГ на допити у відділенні міліції, протягом яких міліціянти головним чином задають питання стосовно роботи ВПГ з шукачами притулку.

Більшість з біженців-клієнтів ВПГ є сомалійцями. Протягом декількох місяців перед проведенням обшуку приміщення організації міліцією, ВПГ збирала аудіо- та відеосвідчення сомалійців-шукачів притулку щодо жорстокого поводження з ними у Вінниці, у тому числі пограбування, побиття, переслідування з боку міліції та інших правоохоронних органів в Україні, а також публікувала ці свідчення в інтернеті.

«Шукачі притулку в Україні є надзвичайно вразливою групою в умовах сучасної системи надання притулку, яка має глибокі вади, - зазначила Р.ДЕНБЕР. - Незаконне вилучення цих конфіденційних документів викликає серйозне занепокоєння щодо можливої помсти шукачам притулку з боку міліції».

Місія Х`юман Райтс Вотч щодо збору даних у червні 2010 року виявила, що в Україні існує погано діюча та серйозно корумпована система надання притулку, яка робить шукачів притулку особливо вразливими до порушень. Дослідники задокументували багато випадків, коли шукачі притулку стикалися з поганим поводженням, переслідуванням та здирством з боку місцевої міліції.

19 жовтня 2010 року Д.ГРОЙСМАН написав до вінницької прокуратури звернення, вимагаючи негайного розслідування незаконних дій з боку міліції підчас обшуку. Прокуратура не відповіла на його запит, хоча, відповідно до законодавства, до 30 жовтня або мала бути порушена кримінальна справа або надане письмове обґрунтування відмови у порушенні такої справи.

22 жовтня 2010 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА засудила дії українських державних структур у відношенні до ВПГ на спеціальній сесії парламенту, присвяченій 60-річчю Європейської Конвенції Прав Людини.