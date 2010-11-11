Правоохоронці, які затримали білоруського опозиціонера, застосували насильство
Порушено кримінальну справу
Прокуратура Корольовського району Житомира порушила кримінальну справу щодо правоохоронців, які застосували насильство до громадянина Білорусі Ігоря КОКТИША, його дружини та знайомих.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, кримінальну справу порушено за фактами перевищення службових повноважень та порушення недоторканності житла працівниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в області, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.
Під час перевірки було встановлено, що 3 листопада правоохоронці без достатніх підстав, передбачених чинним законодавством України, виходячи за межі наданих їм повноважень, застосовуючи насильство, без дозволу власників та мешканців квартири проникли до помешкання по вул. Бердичівська у Житомирі, де проживав І.КОКТИШ із дружиною та перебували інші громадяни.
Всупереч нормам кримінально-процесуального законодавства, працівники міліції застосували насильство та дії, що ображають особисту гідність потерпілих, та незаконно провели огляд житла, підкреслили в Генпрокуратурі.
Прокуратурою області розпочато досудове слідство.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирі міліція 3 листопада затримала білоруського опозиціонера, молодіжного активіста і рок-музиканта І.КОКТИША.
Про це затримання заявила тоді дружина І.КОКТИША Ірина ТЮТЮННИК. "У квартиру увірвалася міліція, зв’язала всіх і підкинула траву. Нас забирають у відділок", - повідомила вона телефоном одній з газет.
За словами І.ТЮТЮННИК, свій візит міліціонери пояснили тим, що у квартирі КОКТИША знаходиться людина, яка перебуває у розшуку. Крім Ігоря та Ірини, у квартирі знаходились ще троє громадян Білорусі: подружжя Тетяна та Віталій ТИЩЕНКИ та Артем ДУБСЬКИЙ. Усіх їх було затримано на троє діб.
У свою чергу житомирська міліція заявила про правомірність своїх дій у помешканні І.КОКТИША.
Як сказав тоді начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС Сергій ДЗЮБЕНКО, "міліція оглядала помешкання за підозрою у тому, що в цій оселі займаються виготовленням та вживанням наркотичних засобів».