Правоохоронці, які затримали білоруського опозиціонера, застосували насильство

Прокуратура Корольовського району Житомира порушила кримінальну справу щодо правоохоронців, які застосували насильство до громадянина Білорусі Ігоря КОКТИША, його дружини та знайомих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, кримінальну справу порушено за фактами перевищення службових повноважень та порушення недоторканності житла працівниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в області, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Під час перевірки було встановлено, що 3 листопада правоохоронці без достатніх підстав, передбачених чинним законодавством України, виходячи за межі наданих їм повноважень, застосовуючи насильство, без дозволу власників та мешканців квартири проникли до помешкання по вул. Бердичівська у Житомирі, де проживав І.КОКТИШ із дружиною та перебували інші громадяни.

Всупереч нормам кримінально-процесуального законодавства, працівники міліції застосували насильство та дії, що ображають особисту гідність потерпілих, та незаконно провели огляд житла, підкреслили в Генпрокуратурі.

Прокуратурою області розпочато досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі міліція 3 листопада затримала білоруського опозиціонера, молодіжного активіста і рок-музиканта І.КОКТИША.

Про це затримання заявила тоді дружина І.КОКТИША Ірина ТЮТЮННИК. "У квартиру увірвалася міліція, зв’язала всіх і підкинула траву. Нас забирають у відділок", - повідомила вона телефоном одній з газет.

За словами І.ТЮТЮННИК, свій візит міліціонери пояснили тим, що у квартирі КОКТИША знаходиться людина, яка перебуває у розшуку. Крім Ігоря та Ірини, у квартирі знаходились ще троє громадян Білорусі: подружжя Тетяна та Віталій ТИЩЕНКИ та Артем ДУБСЬКИЙ. Усіх їх було затримано на троє діб.

У свою чергу житомирська міліція заявила про правомірність своїх дій у помешканні І.КОКТИША.

Як сказав тоді начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС Сергій ДЗЮБЕНКО, "міліція оглядала помешкання за підозрою у тому, що в цій оселі займаються виготовленням та вживанням наркотичних засобів».