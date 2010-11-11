Нардепи узгоджують законопроект про доступ до публічної інформації

Депутати Верховної Ради узгодили низку позицій законопроекту про доступ до публічної інформації.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні народних депутатів Андрія ШЕВЧЕНКА (БЮТ) і Олени БОНДАРЕНКО (Партія регіонів).

Згідно з повідомленням, на даний момент депутати напрацьовують поправки, які дозволять Верховній Раді ухвалити законопроект №2763 “Про доступ до публічної інформації” у повторному другому читанні. Також вони розробляють нову редакцію Закону “Про інформацію” на базі законопроекту №7321 (автори - О.БОНДАРЕНКО, Володимир ЛАНДІК, Юрій СТЕЦЬ).

У повідомленні йдеться, що переговорна група узгодила ключові принципи, які будуть відтворені у законах:

1) публічна особа (політик, державний службовець) має менший захист свого приватного життя, ніж звичайний громадянин;

2) інформація, якою розпоряджаються органи влади, є апріорі відкритою для всіх громадян, крім випадків, описаних законом (наприклад, конфіденційна інформація, таємниця, службова інформація);

3) доступ до таємної інформації (наприклад, державна таємниця, оперативно-розшукова діяльність тощо) регламентується окремими законами;

4) доступ до інформації не повинен блокувати роботу органів влади та місцевого самоврядування.

До переговорної групи входять представники Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, а також представники ініціативної групи громадських організацій та журналістів.