Засідання Пленуму Верховного Суду України

12 листопада - 10-00 - Відбудеться засідання Пленуму Верховного Суду України. Пленум розгляне питання про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» (вул. П. Орлика, 8 (Кловський палац).Потрібна акредитація. Телефони: (044)594-54-41, (095)308-60-84, (050)2993330 до 16-00 11 листопада.

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