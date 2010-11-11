Вулична акція «Засвіти ліхтарик толерантності»

14 листопада - 16-00 - Конгрес національних громад України проведе на Контрактовій площі вуличну акцію «Засвіти ліхтарик толерантності». Мета акції - поінформувати громадськість про цінність толерантності та багатокультурного суспільства. Під час акції передбачаються творчі конкурси для дітей та молоді, танці, запалення ліхтариків (сквер, де знаходиться пам’ятник Сагайдачному). Телефон: 050 352 48 63.