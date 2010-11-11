15 листопада - 10-30 - Біля ВРУ відбудеться пікетування з вимогою проведення Парламентських слухань стосовно проекту нового Трудового кодексу України. Серед претензій профспілок до проекту ТКУ: узаконення необмеженого робочого дня та тижня; надання офіційного статусу практиці відеоспостереження за працівниками на робочих місцях; розповсюдження необмеженої “матеріальної відповідальності” на всі категорії працівників та інше. У пікетуванні візьмуть участь представники Конфедерації вільних профспілок України, Федерації профспілок працівників малого та середнього бізнесу, незалежних профспілкок “Народна солідарність” та “Захист праці” та ін.(вул.. Грушевського, 5). Телефон: 044 2291167, ccc@narsolidarnist.org.ua.