Газета "20 хвилин" оголосила бойкот житомирській міліції

Житомирська газета "20 хвилин" оголосила бойкот місцевий міліції.

Як повідомляє сайт газети, після останнього інциденту, коли працівники УМВС в Житомирській області брутально застосували силу проти журналісток видання, незаконно відібрали редакційну камеру, Центр громадських зв’язків УМВС почав поширювати "завідомо брехливу, нелогічну та недостовірну інформацію".

Зокрема, йшлося про те, що журналістки вдерлися до квартири, де проводилися слідчі дії, не представилися, не перед’явили посвідчень, і взагалі їх «чемно попросили вийти». Хоча оприлюднені на сайті "20 хвилин" та на центральних телеканалах свідчення учасників подій та аудіозаписи свідчать протилежне.

У зв’язку з цим редакція "20 хвилин" вирішила бойкотувати будь-яку співпрацю з ЦГЗ УМВС в Житомирській області. "Маємо всі підстави вважати і решту повідомлень цієї структури такими, що не заслуговують на довіру. Як кажуть, «хто збрехав раз – збреше в вдруге», - зазначають в редакції.

Бойкот триватиме до офіційного рішення Генеральної прокуратури України по заяві редколективу "20 хвилин" та принесення керівництвом ЦГЗ УМВС в Житомирській області публічних вибачень журналістам газети. Газетярі закликають решту колег-журналістів приєднатися до бойкоту.

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