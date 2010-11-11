Cитуація з незаконним насильством в міліції повільно погіршується

Кількість випадків незаконного насильства в органах внутрішніх справ протягом 5 останніх років практично не змінилася.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Харківського інституту соціальних досліджень Деніс КОБЗІН, посилаючись на результати досліджень цього інституту.

За його словами, відбулося незначне зниження випадків незаконного насильства на етапі затримання, але це практично компенсувалося зростанням випадків незаконного насильства на етапі розслідування

Як зазначив Д.КОБЗІН, в цілому в Україні щорічно піддаються незаконному насильству біля 500-600 тис. осіб на етапі затримання. Від 100 до 120 тис. осіб потерпають від тортур в органах внутрішніх справ.

Також, на думку експерта, завдяки зусиллям правозахисників і ЗМІ проблемі тортур і незаконного насильства сьогодні приділяється значно більше уваги, ніж раніше. «Це дозволило зрушити громадську думку. Якщо раніше в 2004 році достатньо велика кількість українських громадян виправдовували ті чи інші види тортур (в різних областях ми виявляли від 30 до 40% людей, які говорили про те, що вони допускають застосування тортур і насильства у правоохоронній діяльності), то у 2010 році біля 80% опитаних вважають тортури і незаконне насильство абсолютно неприпустимими в діяльності органів внутрішніх справ», - сказав Д.КОБЗІН.

За його словами, така тенденція спостерігається і в ставленні самих співробітників органів внутрішніх справ. Там біля 40% опитаних вважають тортури і незаконне насильство абсолютно неприпустимими, але порівняно із цифрами 2004 року, на думку Д.КОБЗІНА, це «суттєвий зсув» – майже на 20%.

Серед причин тортур експерт називає незабезпечення найбазовіших прав на етапі затримання, коли людина не може скористатися правовою допомогою, не може повідомити про сам факт затримання і місце знаходження, а також відсутність доступу до медичної допомоги.

Крім того, серед причин Д.КОБЗІН назвав кризу, яка на сьогодні існує в органах внутрішніх справ. «Співробітники прокуратури і органів внутрішніх справ нарікають і на слабке фінансування, і на пов`язаний із цим слабкий професійний відбір, і на недосконалість законодавчої бази», - стверджує він.

Але однією з ключових причин, на думку експерта, є відсутність ефективного розслідування випадків незаконного насильства і тортур в органах внутрішніх справ. «Жертва незаконного насильства не може сподіватися на те, що її випадок буде ефективно розслідуваний», - вважає Д.КОБЗІН.

Директор Харківського інституту соціальних досліджень розповів, що існує також проблема із отриманням медичної допомоги жертвами незаконного насильства «Їм нелегко пройти медичне освідчення, яке потім стане основою для порушення кримінальної справи чи доказом в суді... Якщо ви хочете підтвердити факт побиття вас співробітниками органів внутрішніх справ, отримати медичні документи, для цього вам треба отримати направлення до міліції. Ця система дуже сильно перешкоджає подальшому ефективному розслідуванню», - заявив він.

За висновком Д.КОБЗІНА, ситуація з незаконним насильством в органах внутрішніх справ повільно погіршується. «Ми не бачимо радикального погіршення, хоча ті 39 випадків смертей в райвідділах, які на сьогоднішній день визнало навіть Міністерство внутрішніх справ, не можуть не турбувати. Якщо найближчим часом не буде вжито ніяких заходів, то відчуття безкарності, з яким вже сьогодні багато співробітників органів внутрішніх справ застосовують незаконне насильство, стане частиною їхньої роботи», - вважає експерт.