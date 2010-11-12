У Краматорську побили журналіста

У місті Краматорськ Донецької області невідомі побили журналіста.

Як повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, вчора до чергової частини Краматорського міськуправління міліції звернувся співробітник одного зі ЗМІ м. Краматорська із заявою про притягання до відповідальності невідомих осіб, які побили його й розбили йому особистий фотоапарат.

Згідно з повідомленням правоохоронців, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Із слів постраждалого журналіста було встановлено, що вчора о 14.00 на вул. Шкадінова він побачив бійку, що відбувалася між невідомими особами, й почав знімати її на фотоапарат у режимі «відео». Побачивши це, один із учасників конфлікту обурився й ударив журналіста в обличчя. Від удару журналіст впав на землю і розбив фотокамеру.

Наразі працівниками міліції проводяться заходи щодо встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності, зазначили в обласному УВС.