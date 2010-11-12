Прес-конференція «Захист прав ініціативних груп громадян перед забудовниками та органами державної влади»

17 листопада 2010 року о 10.30 у приміщенні УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться підсумкова прес-конференція за результатами реалізації проекту «Захист прав ініціативних груп громадян перед забудовниками та органами державної влади».

Прес-конференція присвячена підбиттю підсумків за результатами реалізації проекту «Захист прав ініціативних груп громадян перед забудовниками та органами державної влади», який здійснювався протягом 10 місяців Асоціацією інвесторів будівництва жилого будинку спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

У прес-конференції візьмуть участь:

Валерій Биковець - Голова правління Асоціації інвесторів будівництва жилого будинку;

Олексій Гончарук – Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»

Контакти: тел: 044-229-57-79, моб: 095-638-95-35, e-mail: press@investhelp.com.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.