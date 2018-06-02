Чи легко бути „Павликом Морозовим”?

Недавній суд над батьками неповнолітнього грабіжника спричинив новий сплеск дискусії про переваги і вади ювенальної юстиції... «Зараз, що, знову сталінські часи вертаються, коли батько за сина відповідав?!». Прокурори вирішили створити загальноукраїнський прецедент і покарати також батьків Віталія, що не займалися вихованням свого сина.

Ще якихось 10 років тому жорстокі побиття підлітками пенсіонерів з метою поживитися сприймалися в Україні як щось надзвичайне. Нині ж повідомленнями про вбивства немічних старих за схожих обставин у щодобових міліцейських зведеннях у різних регіонах країни нікого не здивуєш. Недавній суд над батьками такого от неповнолітнього грабіжника спричинив новий сплеск дискусії про переваги і вади ювенальної юстиції, що її наполегливо намагаються впровадити на наших теренах.

Довідка УНІАН-„Права людини”. Ювенальна юстиція – система державних органів, що здійснюють правосуддя по справах про злочини і правопорушення, скоєні неповнолітніми, а також державних і недержавних структур, що здійснюють контроль за виправленням та реабілітацією неповнолітніх злочинців і профілактику дитячої злочинності, соціальний захист сім’ї і прав дитини. Реалізується в рамках Європейської соціальної хартії, яка зміцнює низку соціальних прав людини. Окрім правосуддя для неповнолітніх, ювенальна юстиція включає в себе профілактику підліткової злочинності, злочинів проти дітей, соціально-психологічну реабілітацію неповнолітніх, як таких, хто скоїли злочин (у тому числі засуджених і тих, хто відбувають покарання в місцях позбавлення волі), так і неповнолітніх жертв злочинів. Ідея ювенальної юстиції реалізована в різних формах у багатьох країнах. В окремих державах ювенальна юстиція є частиною ювенальної системи органів і громадських організацій, що займаються питаннями сім’ї і правами дітей в найширшому значенні.

„СТАЛІНА НА ВАС НЕМА!”

Підсудні Анатолій та Ніна Соляники в травні, під час перших засідань Петриківського місцевого суду, ніяк не могли зрозуміти, у чому ж полягає їхня провина. До того ж земляки петриківського подружжя раз-по-раз повторювали: «Зараз, що, знову сталінські часи вертаються, коли батько за сина відповідав?!». До моменту початку резонансного процесу їхній 15-літній син уже рік як «мотав строк» в одній з виправних установ України.

Ні зовні, ні манерами поводження майбутній убивця на ім’я Віталік анітрохи не відрізнявся від інших однолітків. Таких же вихідців із подніпровських провінційних родин, що стрімко убожіють. Батько хлопця мав постійну роботу: трудився трактористом на місцевій фермі. Мати хлопця, що вийшла заміж за 20-літнього Анатолія ще в 14 років (!), пасла корів; нічого більш солідного хазяїн сільгосппідприємства запропонувати дамі, схильної до алкоголю, не міг. Або не хотів. Дочка Аліна, що була старше Віталіка на три роки, фактично й вела все домашнє господарство під час відсутності батьків. Аж доки їй не набридла присутність у будинку сторонніх людей у нетверезому стані.

Коли Аліна вирішила податися до міста, хлопчисько повністю відбився від рук. Прогулював уроки в школі, курив, пив з однолітками пиво й слабоалкогольні напої. Батьків непутящого підлітка викликали для виховних бесід, мов, зверніть ви нарешті на сина увагу: в 7 класі читає ледве по складах, не знає таблицю множення, зате лихословить наче дорослий. Іноді 39-літній батько, під впливом алкогольних пар, дослухався до скарг педагогів - і «виписував» синові чергову порцію стусанів.

Віталік після цього тікав із дому й ночував бозна-де, перебиваючись вирученими від збору металобрухту грошенятами. А ще частенько навідувався до більш дорослих земляків, коли їх не було вдома, аби поцупити щось із більш-менш корисних речей.

Літнього односільчанина Віталій із приятелем уперше «нагрів на бабки» у червні позаминулого року. Поки один з підлітків відволікав 80-річного чоловіка, котрий порався у городі, іншій в цей час нишпорив у його хаті в пошуках гаманця. Гаманець лежав на тумбочці й було в ньому 2 тис. гривень, за тодішнім курсом майже 400 доларів. Очманілі від щастя юні покидьки купили собі по мобільному телефону; а гривні, що залишилися, спустили в комп`ютерному клубі й на частування таких же безпутних ровесників.

Через 10 днів добуті з такою легкістю гроші скінчились. І взявши до себе в компанію третього виконавця, 14-літнього Колю, після декількох марних спроб напасти на того ж старого на вулиці (той уже не залишав гаманець на тумбочці, а носив у кишені штанів), розробили план набігу на хату нещасного пенсіонера. Коля, вбігши на подвір`я старого, щосили вдарив того ціпком. Пенсіонер, відчувши негарне, поспішив сховатися в будинку, проте Коля встиг просунути ціпок у дверний проріз.

Віталій та Дмитрик, які спостерігали за сценою неподалік, вмить підбігли, озброєні обрізком труби й ще одним ціпком. Всі троє намагалися дістати старого точним ударом по голові; а той з останніх сил тяг на себе двері...

Коли пенсіонера полишили сили, хлопці збили його з ніг і прийнялися з люттю бити ціпками й трубою. Один з них зумів вихопити з кишені жертви гаманець із 300 гривнями. Тікаючи, підлітки висмикнули шнур телефону, а сам апарат закинули під ліжко.

Попри сподівання нападників, дідусь помер не одразу після того, як вони хутко вибігли з його будинку (на це звернули увагу сусіди), а пізніше, в лікарні. Тож докладний опис зовнішності, навіть імена своїх недоброзичливців старенький встиг надиктувати міліцейському дізнавачу.

Спіймати негідників було справою техніки. Вся трійця перебувала в сусідньому селі, де мешкає бабуся одного з підлітків.

- Впродовж судового слідства Віталій Соляник поводився вкрай зухвало, - згадує слідчий Петриківського РВВС Руслана Дугенець. – Схоже, він й нам намагався втовкмачити свої „правильні пацанські” пріоритети. На кшталт: „Гроші в наш час – це все, порівняно з ними життя якогось старого – другорядна дрібниця...”.

- Батьки підлітка зовсім не цікавились, чим займається їхнє чадо, - додає слідчий Петриківської прокуратури Олег Риженко. – Де проводить дозвілля, чи відвідує школу і взагалі якою людиною росте. Навіть про арешт хлопця дізналися від сусідів. Те, що Віталій не ночував вдома кілька діб поспіль, батьків анітрохи не насторожило, мовляв, таке траплялося й раніше.

Навряд чи малолітній вбивця досконало знав канони ювенальної юстиції, що лишень несміло пропагуються у нас завдяки зусиллям окремих ентузіастів. Її ідеї, що, власне, йдуть врозріз із українськими історичними та національними традиціями громадського життєустрою, деякими відомими політиками і очолюваними ними політсилами вважаються ледь не крамолою.

Між тим, у західних країнах вже не перше десятиліття функціонують ювенальні суди з правом неповнолітніх скаржитись на батьків і притягувати їх до суду.

Так як би там не було, а Віталік таки вирішив на перших допитах спробувати звинуватити у власнім вчинку... батьків. Мовляв, вони, повертаючись додому після роботи, щовечора „квасили” і не звертали на сина жодної уваги.

- Я їм ніколи не був потрібен! – Із надривом промовляв юний душогуб. – Коли у нашому домі збиралася ота п’яна компанія, мені було бридко і я прагнув якнайскоріше піти подалі від них. Коли шкільні вчителі скаржились моїм батькам на пропущені мною уроки чи на погані оцінки, батьки удома улаштовували розправу, били різками.

Оскільки факт безпробудного пияцтва батьків підтвердила і сестра Віталія, яка у свої 16 вийшла заміж, тільки б не жити з алкашами під одним дахом, - слідчий Петриківської райпрокуратури заразом порушив карну справу й проти Ніни та Анатолія Соляників.

Отже, невдовзі після винесення юному вбивці вироку, - 13 з половиною років позбавлення волі - прокурорські вирішили створити загальноукраїнський прецедент і покарати також батьків Віталія, що не займалися вихованням свого сина.

Максимальне покарання за «злісне невиконання батьківських обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки», відповідно до українського законодавства, - 5 років позбавлення волі.

Суддя Світлана Крот, однак, винесла рішення куди як м`яке. Свідки в ході процесу, що викликав небувалий інтерес дніпропетровських і київських телевізійників, задовго до його завершення стали дружно ... міняти покази, мовляв, батьки Віталіка зовсім не пили безпробудно, а трудилися від зорі до зорі. Хіба що по святах дозволяли собі чарчину-другу. Можливо, односільчани не хотіли псувати відносини із Соляником-старшим, тому що знали про круту вдачу тракториста...

Син підсудних, якому лишилося відбути ще 11 з половиною років колонії, давав покази діаметрально протилежні тим, що колись записував зі слів Віталія старанний прокурорський слідчий.

- Мої батьки – добрі люди! Вони любили мене, доглядали дбайливо, коли я був зовсім маленьким, навчали ввічливості, повазі до старших; бажали мені лиш добра, та я їх не слухав... – Петриківці, котрі юрбами ходили на засідання обох процесів (б ж інших розваг у селищі міського типу катма...), на знак згоди кивали, іноді навіть схлипували у такт із розмахуванням Віталієвих рук у кайданках. – Чим вони завинили?! Це я така потвора, мене й карайте!

З місць роботи батьків вбивці до суду скерували на них виключно позитивні характеристики.

У підсумку Ніна з Анатолієм відскіпалися двома роками позбавлення волі з відтермінуванням виконання вироку. Тобто, пара як і раніше живе у власнім будинку, хіба що в міліцію регулярно ходить відзначатися.

Їхній син вийде з колонії майже тридцятирічним.

„ЮВЕНАЛЬНИКИ” ДОРЕЧНІ У МІСТАХ. У ПРОВІНЦІЇ Ж...

Автор анітрохи не звинувачує пані суддю у потаканні настроям переважної частини відвідувачів судзасідань. Бо поважна жінка, виголошуючи вирок „Ім’ям України…”, була „стиснута” ще й традицією попереднього застосування ст.166 КК України. Єдиної в нашому законодавстві, що передбачає покарання для горе-татусів і мам-„непорозумінь”. Справа в тім, що словосполучення „тяжкі наслідки” юристи зазвичай потрактовують як завдання моральної/фізичної шкоди дитині, що спричинило її психічне захворювання або довело до самогубства. Інакше кажучи, - „тяжкі наслідки” стосуються лише дитини. А не її жертви, як трапилося у Петриківці. Як на мене, це – явна прогалина, яку після оприлюднення вищеописаного вироку мали б усунути наші шановані законодавці.

Як відомо, наша українська родина, - чи то патріархальна, чи то радянська, чи то теперішня православна – завжди базувалася на принципі поваги до батьків, до старших. Тому періодичні спроби поступового впровадження ювенальної юстиції щораз наштовхуються на звинувачення у зраді традиційним українським моральним цінностям, в якій начебто дуже зацікавлений Захід. Противники ювенальної юстиції стверджують, ніби американці з європейцями старанно впроваджують у суспільну свідомість образ ворога в особі батьків. А також здійснюють цілеспрямовану трансформацію понятійного апарату („вилучення дітей”, „біологічні батьки”), що створить нову класифікацію батьків, здійснить зведення кровної спорідненості на рівень лише кліткових зв’язків і активізує деструктивні процеси інституту сім’ї.

Створення в рамках ювенальних технологій системи „дитячих телефонів довіри” і впровадження „паспорта здоров’я школяра”, що передбачає створення руками дітей бази особистих та родинних даних, формуватиме, на думку противників ювенальної юстиції, „мотивацію доносительства, зруйнує сімейну ієрархію, стане грубою інтервенцією у простір родини та фактором руйнування її духовно-моральних цінностей”.

Кілька років тому автор цих рядків брав участь у програмі Андрія Малахова на Першому Російському телеканалі. Один із сюжетів присвячувався Україні, позаяк саме у Бердичівському районі Житомирщини уперше в історії один старшокласник добровільно ...став сиротою, відмовившись від батька-пияка.

З-поміж експертів, запрошених популярним телеведучим задля обговорення нестандартної ситуації у с. Рея, був і відомий московський адвокат Павло Астахов, нині – уповноважений з прав дитини в Російській Федерації. Під час чергової 5-хвилинної перерви на рекламу добродій Павло розповів нам про реальний випадок з життя власної родини. Якось, повернувшись зі школи (на той час родина Астахових мешкала у Сполучених Штатах Америки), 10-річний син російського адвоката зажадав негайного перегляду якогось популярного серед ровесників фільму. Оскільки у мами й у тата були свої плани на вечір (до того ж хлопцеві належало готуватись до якогось заліку, що мав відбутись наступного дня), дивитись DVD-диск школяреві заборонили. Яким ж було здивування найстарших членів цієї суто російської сім’ї, коли до їхньої квартири за якихось 15-20 хвилин прибули... двоє поліцейських зі спецпідрозділу, який саме покликаний тримати під контролем додержання у США прав дітей!.. Звісно, конфлікт було швидко залагоджено. Батько у спокійному тоні запевнив копів, що насправді ні про яке брутальне насильство над власним сином не йдеться, мовляв, просто дитина вирішила перевірити, „як працює система”. Коли копи поїхали своєю дорогою, тим же спокійним голосом Астахов-старший докладно розклав „по поличках” ситуацію, що склалася у сім’ї. Аргументи на сина, врешті-решт, справили враження.

А тепер уявіть, прошу, як сприйматимуть „ювенальний” закон (який ще не підготовлений у ВР) пересічні українці, якщо кожному з батьків буде заборонено:

- дати запотиличника;

- не дозволити дитині дивитись порносайти;

- примусити убирати в своїй кімнаті або робити зарядку щоранку;

- давати кишенькових грошей менше, ніж дають іншим однокласникам.

Ці вчинки, так само як і ремонт у квартирі/давня його відсутність та чиїсь скарги на те, що ви не в змозі упоратись із вихованням дитини, для ювенального суду здатні стати беззаперечним аргументом для винесення рішення про вилучення вашої дитини із „неблагополучної” родини. Причому таке рішення прийматиметься на 100-відсотково законних підставах!

Між тим, у Сполучених Штатах та Європі це є звичною реальністю. Скажімо, у Німеччині лише впродовж минулого року вилучили із родин понад 70 тисяч дітей. Половину з них - із формулюванням „недостатньо добре матеріальне становище родини”.

... На превеликий жаль, члени нашого вищого законодавчого органу дуже й дуже далекі від розуміння реалій українського сьогодення. Мабуть, дається взнаки їхнє постійне перебування у комфортних умовах квітучої столиці. Казати неприємні, але правдиві речі з трибуни Верховної Ради наважуються лише комуністи. Та й ті – в силу зрозумілих політичних міркувань, причому не завжди, а переважно у періоди, за якими слідує чергове Свято Народного Волевиявлення..

Порахуймо: скількох дітей, в разі впровадження системи ювенальних судів, було б вилучено з українських родин із формулюванням „недостатньо добре матеріальне становище”? Мабуть, в деяких шкільних класах таких „соціальних сиріт” нараховувалося б більше половини...

Права дитини, поза усякі сумніви, треба поважати, до її скарг на неправильне поводження дорослих треба прислухатись.

Та як бути, коли нашими малими й середніми містами іще вдень ходять мікрогрупи школярів, аби раптом виявити на чужім подвір’ї “те, що погано лежить”, і з настанням темряви „непомітно” поцупити? Якщо ж на нічне „полювання” за чужим майном/грошима малолітні шукачі дармівщини прихоплять ще й палиці, ножі або ж „волини” (про власну вогнепальну зброю чимала частка старшокласників мріють давно і це не є секретом), - проти таких „аргументів” не встоїть жоден пенсіонер.

Навіть середньостатистична молода родина, в якій мама й тато цілком спроможні захистити домашнє вогнище в разі нападу адекватної кількості неозброєних підлітків, може від несподіванки припуститися помилок.

І як тоді реагувати? Йти до міліції зі скаргою?

З власного журналістського досвіду знаю: міліціонери, перевантажені нерозслідуваними справами (яких щодня більшає, а не навпаки), зроблять усе від них залежне, аби скаржник відмовився від наміру подавати письмову заяву на ім’я начальника територіального відділу МВС. „Неофіційно” ж скаржникові порадять дочекатись, допоки зграя молодих „вовченят” скоїть... убивство: от тоді вже точно для опергрупи віднайдеться і бензин для поїздки службовим УАЗиком, і достатня кількість озброєних правоохоронців!..

Зовсім інакше вчиняли б „дитячі” правозахисники, адвокати, психологи, які зазвичай працюють у пробних вітчизняних проектах ювенальної юстиції 24 години на добу. Ці фахівці, маючи різнобічну інформацію щодо соціального стану неповнолітнього злочинця, про його поведінку в школі, удома, у середовищі ровесників, сприяли б налагодженню діалогу з його жертвою. Якщо внаслідок таких перемовин підліток, що скоїв злочинне діяння, вибачиться перед постраждалим за заподіяння тому моральної, фізичної та матеріальної шкоди, зробить кроки задля компенсації тієї шкоди і постраждалий їх правильно сприйме, - суд може дати неповнолітньому можливість виправитись і спокутувати свою провину.

У подальшому цей підліток перебуватиме під наглядом служби пробації. Нині цим частково займається кримінально-виконавча інспекція. Коли докладний звіт про соціально-психологічні причини, що підштовхнули дитину до скоєння нею злочину, буде доведено до відома суду, головуючий у процесі, за умови домовленості злочинця з жертвою, може виносити рішення, що не обов’язково матиме лише обвинувачувальний зміст.

...Віталій Соляник, якого на кожне засідання у справі його батьків доставляли до Петриківки з колонії, що неподалік, не втомлювався запевняти публіку в глибокому усвідомленні скоєного ним тяжкого злочину і обіцяти, ніби на волю вийде зовсім іншою людиною. Нехай читачі УНІАН вибачать мені мою відвертість. Не вірю я словам цього громадянина.

Натомість мені чомусь здається, ніби в разі більш продуманої системи роботи петриківських правоохоронців і фахівців соціальних служб з „важкими підлітками” і отой нещасний пенсіонер жив би й досі, і хлопців, що зазіхнули на його гроші, не знадобилося б перевозити „з метою виправлення” до місць, жити в яких подобається дуже небагатьом людям їхнього віку.

Трагічний випадок, що стався позаторік у Петриківці, і недавнє сенсаційне рішення тамтешнього місцевого суду мали б стати не лише „темою для гонорарів” для московських та київських таблоїдів. А чудовим приводом для чергового зважування переваг і недоліків ювенальної юстиції. Юстиції, про яку всі говорять, однак не поспішають визнавати „своєю”.

Олег БАЗАК, для УНІАН-„Права людини”