Справа щодо зникнення Климентьєва може бути скоро розкрита?

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА запевняє, що у справі зникнення редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Климентьєва звужується коло для встановлення істини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Багато було версій, деякі вже відпрацьовані, звужується ситуація до з’ясування істини. Хотілося б, щоб ця справа у найближчий час була розкрита», - сказав В.ПШОНКА, запевнивши при цьому, що особисто триматиме її розслідування на своєму контролі і інформуватиме суспільство про результати.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

За словами А.МОГИЛЬОВА, слідство розглядає близько 10 версій зникнення журналіста.

Газета «Новий стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Друк газети здійснювався за кошти головного редактора. Основний напрям діяльності журналістів «Нового стилю» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронцями та суддями.