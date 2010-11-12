Місцеві вибори в Україні не створили нового позитивного стандарту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді депутатів Європарламенту Павела КОВАЛЯ та Яна КОЗЛОВСЬКІ, які спостерігали за місцевими виборами в Україні 31 жовтня, текст якого має УНІАН.

Тим не менше, необхідно зазначити, що 31 жовтня 2010 року місцеві та регіональні вибори в Україні не створили нового позитивного стандарту», - зазначається у документі, підготовленого президенту Європарламенту, іншим членам парламенту, Верховному представнику ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН та Комісару ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефану ФЮЛЕ.

У висновках доповіді написано про те, що хоча під час проведення голосування були помічені лише незначні порушення, тим не менше, вибори викликали серйозне міжнародне занепокоєння переважно через схвалення закону про вибори, який «здається на практиці на користь правлячої партії».

«Найбільш тривожним фактом є те, що опозиційні партії такі, як наприклад, «Батьківщина», не змогли ефективно брати участь у виборах у трьох областях», - написано в доповіді.

У доповіді також зазначається, що виборча кампанія була проведена в атмосфері політичного протистояння між Партією регіонів та опозиційними силами.

Депутати також рекомендують Україні схвалити виборчий кодекс, а також провести реформу місцевого самоврядування з метою його посилення.

«Заяву центрального уряду про намір реформувати існуюче виборче законодавство потрібно сприймати серйозно та з надією», - підкреслюють депутати.

Як повідомляв УНІАН, два депутати Європарламенту спостерігали за місцевими виборами в Україні з 30 жовтня по 2 листопада.

Вони провели зустрічі з лідерами основних політичних сил України, представниками ЗМІ та неурядових громадських організацій.

Крім того, в день голосування депутати відвідали виборчі дільниці у Київській та Чернігівській