У неділю - повторні вибори майже у 800 місцевих рад

В Україні 14 листопада відбудуться повторні вибори до 797 місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА сьогодні на прес-конференції у Києві.

“На сьогодні у Центральній виборчій комісії є дані щодо призначення повторних виборів у 266 адміністративно-територіальних одиницях і повторне голосування, зокрема, призначене було на 7 листопада в 111 випадках, і в 797 – на 14 листопада”, - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, повторне голосування в основному стосується формування районних рад у випадках, коли територіальні виборчі комісії не змогли визнати переможців в одномандатних мажоритарних округах.

У свою чергу, заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА додав, що в багатьох регіонах України досі не встановлено офіційні результати виборів через судові позови різних суб’єктів виборчого процесу щодо оскарження результатів виборів. Водночас А.МАГЕРА не зміг уточнити кількість таких регіонів.

Як сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА, не всі територіальні виборчі комісії інформують ЦВК про офіційну явку виборців, а також встановлення офіційних результатів виборів.

“Голова Центральної виборчої комісії звернувся до голови Судової адміністрації з тим, щоб саме судові органи повідомляли ЦВК про надходження судових рішень за результатами розгляду позовів щодо оскарження результатів виборів”, - повідомила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.