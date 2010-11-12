Закон про судоустрій оскаржуватимуть у Конституційному суді

Верховний Суд України має намір звернутися з поданням до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції окремих положень Закону «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили судді ВСУ сьогодні на пленумі.

Судді ВСУ вважають, що своїм рішенням Верховна Рада позбавила ВСУ статусу найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції і унеможливила реалізацію громадянами та юридичними особами права на звернення до ВСУ за захистом своїх прав та інтересів, а також звузила гарантії матеріального забезпечення та соціального захисту суддів.

Зокрема, Верховний Суд просить КС визнати неконституційними положення статті 38 закону про судоустрій в частині, згідно з якою ВСУ позбавлений права надавати судам загальної юрисдикції рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства і методичну допомогу судам нижчого рівня, а також позбавлений повноважень переглядати з метою забезпечення єдності судової практики справи, вирішені місцевими і апеляційними судами.

Також ВСУ просить визнати неконституційними положення статтей 32 та 36 цього закону, згідно з якими вищим спеціалізованим судам та їхнім пленумам надано право давати роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції.

Крім того, ВСУ просить визнати неконституційними пункти перехідних положень цього закону, якими передбачено звуження гарантій щодо матеріального забезпечення і соціального захисту професійних суддів.

ВСУ проситиме визнати провадження за цим поданням невідкладним і розглянути його у межах місячного строку.

Голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО сказав журналістам, що це подання буде доопрацьоване і направлене до Конституційного Суду наступного тижня.