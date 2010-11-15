В аеропортах США дозволили торкатися до статевих органів пасажирів

Американська влада в черговий раз посилила правила перевірки пасажирів: у аеропортах встановили нове обладнання, а співробітникам дозволили особисто обшукувати пасажирів.

Нові сканери можуть виявляти неметалічні предмети, в тому числі і вибухові пристрої. Їх встановили в аеропортах США після того, як на вантажних літаках, які летіли до Америки, знайшли бомби.

Правозахисні організації відразу заявили про порушення прав людини. За правилами, якщо при скануванні тіла машина показують "щось дивне" або ж пасажир відмовляється від процедури сканування, працівник має право обшукати його самостійно.

При цьому він може торкатися до грудей і статевих органів пасажирів, повідомляє американська преса. Пасажири вже обурилися, назвавши "це мацання занадто особистим".

Вважають це недоречним також пілоти та стюардеси.

За зайві перевірки розкритикував США і глава British Airways. Мартін Броутон заявив, що американська влада посилила перевірки тільки іноземних рейсів, при тому що на внутрішніх діють помітно менш жорсткі правила.

У США складений список з 14 потенційно небезпечних держав - пасажирів з цих країн перевіряють активніше, проте, особистому огляду може бути підданий будь-який випадковий пасажир.

Кореспондент