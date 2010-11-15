У Москві скасували показ фільму про вбиту журналістку

Показ фільму про вбиту журналістку Нової газети Анастасії Бабурової скасували в Москві через побоювання за безпеку глядачів.

Про це повідомляє Нова газета.

Видання нагадує, що спроба продемонструвати стрічку в Новосибірську закінчилася трагічно. Ті, хто зібрався подивитися фільм, були обстріляні з травматичної зброї людьми у спортивному одязі.

Організатори столичного фестивалю Професія журналіст пояснюють, що виключили картину про Бабурової тільки з публічного показу. Журі фестивалю стрічку побачить.

Нагадаємо, що Анастасія Бабурова померла 19 січня 2009 року.

Кореспондент