У Москві скасували показ фільму про вбиту журналістку
10:48, 15 листопада 2010Права людини
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Спроба продемонструвати стрічку в Новосибірську закінчилася трагічно
Показ фільму про вбиту журналістку Нової газети Анастасії Бабурової скасували в Москві через побоювання за безпеку глядачів.
Про це повідомляє Нова газета.
Видання нагадує, що спроба продемонструвати стрічку в Новосибірську закінчилася трагічно. Ті, хто зібрався подивитися фільм, були обстріляні з травматичної зброї людьми у спортивному одязі.
Організатори столичного фестивалю Професія журналіст пояснюють, що виключили картину про Бабурової тільки з публічного показу. Журі фестивалю стрічку побачить.
Нагадаємо, що Анастасія Бабурова померла 19 січня 2009 року.
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