Дні документального кіно про права людини тривають в Івано-Франківську

В Івано-Франківську проходять Дні документального кіно про права людини.

Як передає кореспондент УНІАН, у культурно-мистецькому центрі «Є» впродовж трох днів транслюють стрічки Сьомого Міжнародного фестивалю, присвяченого темі прав людини, який проходив навесні цього року в Києві.

У програмі фестивалю понад 60 фільмів з 24-х країн. Це світові прем’єри та презентації нових картин українських кінематографістів.

Окрім того, учасники фестивалю мають змогу взяти участь у майстер-класах відомих майстрів неігрового кіно, зустрічах із режисерами та героями фільмів, дискусіях і семінарах.