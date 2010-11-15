Пігмеї зазнають дискримінації

Спеціальний доповідач ООН з проблем корінних народів Джеймс Анайя заявив, що пігмеї в Республіці Конго скрізь зазнають дискримінації, повідомляє Бі-бі-сі.

Анайя відвідав населені пункти Лікуала на півночі і Лекуму на півдні Конго і показав журналістам, що пігмеї живуть в тяжких умовах в таборах на околиці сіл, не маючи доступу до елементарних послуг, таких як освіта й охорона здоров`я.

Уряд у Браззавілі вже кілька років намагається провести закон про захист прав пігмеїв, але, за словами спецдоповідача ООН, цьому заважає пануюче в конголезькому суспільстві ставлення до цих низькорослих народів.

Пігмеї становлять близько 10% населення колишньої французької колонії, вони традиційно вели кочовий спосіб життя і населяли переважно ліси в Центральній Африці.