Табачник: Освічений українець повинен поважати усі мови

Освічений українець повинен поважати усі мови, які присутні в Україні.

Про це заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

Він сказав: «Для мене гуманітарний образ ідеальної, теоретично можливої молодої людини – це освічена людина, прогресивна, з європейськими політичними поглядами».

За словами міністра, така людина повинна однаково шанобливо ставитися «до своєї материнської мови» і до будь-якої мови, яка присутня в Україні.

«Це людина, для якої європейські політичні погляди прості, зрозумілі, і є суттю її поведінки. Ну і, безумовно, людина освічена, освіта якої дозволяє їй бути конкурентоспроможною в цьому світі», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Як зазначив міністр, освічена людина повинна ставитися до влади так, «як їй підказує серце». При цьому він підкреслив, що Україна - дуже політизована країна, і це її слабкість.