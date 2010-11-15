Спостерігачі від Європарламенту вказали Україні на недоліки на виборах

Спостерігачі від Європарламенту, депутати Павло КОВАЛЬ (група Європейських консерваторів і демократів, Польща) і Ян КОЗЛОВСЬКІ (група Народних партій, Польща) відзначили ряд недоліків на місцевих виборах в Україні.

Про це йдеться у доповіді, підготовленій за результатами спостереження за виборами, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Перед днем голосування можна було помітити ряд недоліків, які мали прямий вплив на проведення виборів і результати виборів і які викликали стурбованість процесом голосування», - йдеться у документі.

Депутати, зокрема, відзначили, що одним із недоліків стало пізнє ухвалення нового закону про вибори, який набув чинності тільки 31 липня, залишивши мало часу для підготовки до виборів.

«Оскільки закон був схвалений пізно і потребував додаткових змін, час на достатню підготовку до виборів було значно скорочено, що мало прямий вплив на якість проведення виборів», - вказано у доповіді.

Ще однією проблемою депутати назвали позбавлення права блоків партій висувати кандидатів на місцевих виборах, що призвело до необхідності реєструватися від імені окремих партій, які входять у блоки. На думку депутатів Європарламенту, ця проблема торкнулася, перш за все, Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

У доповіді наголошується, що запропонований законом про вибори розподіл номерів партіям у списках для голосування відповідно до черговості подачі документів фактично привів до того, що правляча Партія регіонів одержала перші номери у списках у 85% виборчих округів.

«Той факт, що документи опозиційних партій не приймалися виборчими комісіями до ухвалення списку Партії регіонів, сприяло ситуації, за якої правляча партія одержала перші місця у списках у 85% округів», - написано в доповіді.

Депутати Європарламенту звернули також увагу і на реєстрацію партій-клонів «Батьківщини» у Львівській і Київській областях, коли окружні виборчі комісії зареєстрували списки, що складаються з людей, які не є членами цієї партії.

«В результаті пані Юлія ТИМОШЕНКО ухвалила рішення бойкотувати вибори в Львівській області», - йдеться у документі.

Депутати Європарламенту відзначили також ряд інших порушень з посиланням на повідомлення ЗМІ, уточнивши, що перевірити ці повідомлення в ході спостереження не є можливим через нестачу інструментів.

Серед таких порушень – значна перевага представників правлячої партії в окружних і територіальних виборчих комісіях, що могло призвести до ухвалення рішення представниками однієї партії, друкування бюлетенів без відповідних документів у Харкові, декілька тисяч нелегальних бюлетенів, виявлених у Хмельницькій та Івано-Франківській областях, замовлення Одеською виборчою комісією надмірної кількості бюлетенів.

Євродепутати також відзначили повідомлення про відмову реєструвати в Криму кандидатів від партій «Свобода», «Сильна Україна» і КПУ, арешт декількох кандидатів.

Місцеві вибори в Україні відбулися 31 жовтня. Європарламент ухвалив рішення направити спостерігачів на вибори 19 жовтня.