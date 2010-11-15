У Білорусі почали переводити діловодство на... білоруську

У Білорусі в органах державного управління почався процес білорусизації діловодства.

Про це повідомляє Європейське радіо для Білорусі.

Зокрема, за вказівкою голови Гродненського обласного виконавчого комітету Семена ШАПІРО документація і наради ведуться білоруською мовою.

"Спеціального наказу немає. Є побажання губернатора. І зараз ми дійсно розмовляємо білоруською мовою. Документація у нас у більшості відділів також ведеться білоруською мовою", - сказав прес-секретар Гродненського облвиконкому Віктор ЖЕЛЕЗНЯКОВИЧ.

Такі мовні ініціативи керівників органів державного управління ретельно відстежує Товариство білоруської мови. Зокрема, керівник цієї організації Олег ТРУСОВ повідомив, що Товариство білоруської мови направляє всім новопризначеним чиновникам пропозиції про використання білоруської мови.

"Як тільки когось призначають – міністра чи керівника району, то ми відразу ж вітаємо його від імені нашої організації та просимо активно використовувати білоруську мову. Той самий ШАПІРО не тільки подякував за привітання, але й надіслав мені телеграму білоруською мовою, що він буде цим займатися", - сказав О.ТРУСОВ.

У свою чергу, незалежна газета "Народная воля" повідомляє, що використання білоруської мови в діловодстві є не ініціативою окремих керівників областей, а свідчить про нову державну мовну політику.

"Зараз у Білорусі розробляється документ "Основні положення державної протокольної практики", в якому буде визначено перелік протокольних заходів, на яких учасники з білоруського боку повинні будуть обов`язково використовувати білоруську мову", - пише видання.

За інформацією "Народной воли", на Міністерство закордонних справ Білорусі зараз чекає "мовне" чищення, оскільки вільне знання рідної мови стане обов`язковим для співробітників зовнішньополітичного відомства.

"Наступним етапом має стати вихід білоруської мови на міжнародну арену", - пише газета.

Довідка УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО через рік після свого обрання (у травні 1995 року) провів у країні референдум, в результаті якого російська мова одержала в Білорусі статус другої державної мови.

В результаті інтенсивної русифікації кількість міських білоруськомовних шкіл практично було зведено нанівець. Тоді як основна зона викладання в школах білоруською мовою зосередилася в сільській місцевості. Так, на початок 2008 року всього в білоруськомовних школах навчалося 195 тис. 592 дітей (18,4%), при цьому в містах цей показник становив лише 1,9%.

Діловодство в Білорусі також було переведене на російську.