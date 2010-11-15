Харківська ТВК офіційно назвала Кернеса мером

Харківська міська територіальна виборча комісія офіційно назвала кандидата від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА міським головою і призначила дату першої сесії Харківської міської ради нового скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, відповідне рішення виборчком ухвалив на засіданні 14 листопада.

Виборча комісія зареєструвала також 96 депутатів Харківської міської ради і призначила першу сесію міськради нового, 6-го скликання на 24 листопада 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,64%).

А.АВАКОВ не погодився з результатами голосування, оприлюдненими Харківською МТВК, і подав до суду низку позовів, зокрема, з вимогою перерахунку голосів і проведення повторних виборів мера Харкова.