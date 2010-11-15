У Всесвітній день боротьби проти рабства 2 грудня 2010 року Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні нагородить осіб та організації, які доклали значних зусиль у боротьбі з торгівлею людьми в Україні. Прес-конференція з нагоди П’ятої Церемонії вручення нагород за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми відбудеться 2 грудня 2010 року, о 17:45 в приміщенні Київського Державного Академічного театру ляльок (вул. Грушевського, 1-а, 4-й поверх).

У прес-конференції візьмуть участь Міністр внутрішніх справ України пан Анатолій Могильов, Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України пан Равіль Сафіуллін, Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні пан Джон Теффт, Координатор системи ООН/Постійний Представник ПРООН в Україні пан Олів’є Адам та Голова Представництва МОМ в Україні пан Манфред Профазі.

Під час самої Церемонії учасники прес-конференції разом із іншими високопосадовцями українського Уряду, Представництва Європейського Союзу в Україні та послами Данії і Швеції в Україні вручатимуть нагороди правоохоронцям та державним службовцям, громадським організаціям та приватним підприємствам за їхню проявлену відданість у боротьбі з торгівлею людьми протягом минулого року.

З 2005-го року МОМ відзначає тих осіб, які проявили неабияку відданість боротьбі проти сучасного людського рабства.

Нагороди вручатимуться у таких категоріях: за хоробрість та особистий внесок, за професіоналізм у правоохоронній сфері, за надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми та за проявлену корпоративну соціальну відповідальність.

Акредитація представників ЗМІ відкрита вже сьогодні та триватиме до 17:00 години 1 грудня. Контактна особа – Світлана Слабінська.

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