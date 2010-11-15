16 листопада - 10-00 - Круглий стіл з нагоди Міжнародного Дня толерантності на тему: ”Резолюція Генеральної Асамблеї ООН з нагоди Міжнародного дня толерантності. Декларація принципів толерантності ЮНЕСКО: проблеми толерантності та шляхи реалізації принципів в громадянському суспільстві України”. Організатори: МЗС України; Держкомітет України у справах національностей та релігій; Дипломатична Академія при МЗС України; Кафедра ЮНЕСКО Дипломатичної Академії при МЗС України. Учасники: Борис Гуменюк, ректор Дипломатичної академії України при МЗС України; Ашот Аванесян, голова Ради національних товариств України; Андрій Попок, заст.голови Держкомітету України у справах національностей та релігій; Сергій Кислиця, директор департаменту ООН та інших міжнародних організацій МЗС України; Ірина Кресіна, зав.відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ; Володимир Євтух, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педуніверситету ім.М.Драгоманова (вул. В. Житомирська, 2, Дипломатична академія, зала засідань вченої Ради). Потрібна акредитація. Телефон: 067 93-00-669. Телефони для акредитації в МЗС України: 238-17-20; 226-22-31 до 18-00 15 листопада.