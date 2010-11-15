Прес-конференція, присвячена перевиданню серії книг «Що має знати депутат місцевої ради»

16 листопада - 11-00 - Прес-конференція, присвячена перевиданню серії книг «Що має знати депутат місцевої ради». Організатори: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні та Інститут Політичної Освіти. Учасники: Ніко Ланге, директор Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні; Андрій Странніков, директор Інституту Політичної Освіти; Олександр Солонтай, експерт Інституту Політичної Освіти; Любомир Грицак, керівник проекту «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності» Інституту Політичної Освіти (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького, 8/16). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05, 244-90-47.

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