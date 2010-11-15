Прес-конференція на тему: «Законопроект про доступ до публічної інформації. Можливі наслідки прийняття для України»

16 листопада - 12-00 - В медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Законопроект про доступ до публічної інформації. Можливі наслідки прийняття для України». Учасники: президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції України Микола Оніщук, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар; голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, народний депутат України Андрій Шевченко (вул. Стрітенська, 2/8). Потрібна акредитація. Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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