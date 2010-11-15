16 листопада - 14-00 - Прес-конференція на тему: «Як захиститися журналісту в сучасних умовах?». Учасники: народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Ірина Геращенко та народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко (“Главком”, вул. Інститутська, 24/7, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 253 98 69, 253 79 93.