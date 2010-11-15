16 листопада - 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Податковий кодекс - смертельний удар по малому і середньому підприємництву». Будуть підбиті підсумки акції, яка відбудеться 16 листопада біля Верховної Ради України. Одеська обласна асоціація працедавців Півдня України (ООАРПУ) оприлюднить заяви до Президента України і до світової громадськості. Учасники: Юрій Борщенко, голова ООАРПУ, Віктор Кудлай, заст.голови ООАРПУ; Олег Колесников, член Правління ООАРПУ; Олександр Бринзилевич, член Правління ООАРПУ, Олена Варнакова, голова профспілки підприємців Чернігівщини (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.