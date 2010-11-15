16 листопада - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція щодо спільної акції протесту малого та середнього бізнесу, профспілок на Майдані Незалежності 16 листопада.

Учасники: голова Координаційної Ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України Ігор Гурняк; голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат України Михайло Волинець; перший заст..голови Всеукраїнського об’єднання ветеранів Віталій Матяш; Михайло Свистович, Громадянський Рух “Відсіч”.

Учасники акції виступають за розробку нових трудового та податкового кодексу за участю малого та середнього вітчизняного бізнесу, незалежних спеціалістів та профспілок; вимагають відмінити додаткові платежі в пенсійний фонд, обмежити розрив між мінімальною та максимальною пенсією в 4-5 разів та перейти до реальної пенсійної реформи; вимагають відміни кабальної Генеральної угоди між працедавцями, профспілками та урядом, неприйняття Закону України «Про соціальне партнерство» в існуючому на сьогодні вигляді, оскільки в разі їх проходження профспілки України позбуваються можливості адекватно впливати на процеси взаємодії уряду, працедавців та працівників (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.