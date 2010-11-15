18 листопада - 9-00 - Круглий стіл на тему: «Куди зникають батьки, якщо немає війни.Чому при живих батьках наші діти виростають в неповних сім’ях?». Учасники: Віталій Панок, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи; Володимир Гончаров, директор Ленінського районного в м.Луганську центру соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді; Марина Докторович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського; Майя Зайченко, директор регіонального центру практичної психології і соціальної роботи м.Пирятин Полтавської області; Валентина Бондаровська, директор міжнародного гуманітарного центру «Розрада» та ін (“Укрінформ”,вул.. Б.Хмельницького, 8/16).