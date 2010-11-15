Жертв Голодомору вшановуватимуть за вказівками Януковича

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК вважає, що День пам`яті жертв Голодомору необхідний, проте ”не такий помпезний, як раніше”.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

”Пам`ять про цю трагедію необхідна, проте все буде не так помпезно, як було останніми роками”, - сказав він.

При цьому М.КОСТЯК зазначив, що офіційні заходи в області в День пам`яті жертв Голодомору організовуватимуться лише виходячи з відповідних вказівок Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

”Думаю, що буде для цього Указ Президента”, - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, щорічно в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам`яті жертв голодомору і політичних репресій.