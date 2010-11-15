Качинський: Польська влада боїться росіян, як «залякане щеня»

Позиція польської влади при розслідуванні причин Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя 96 громадян Польщі, нагадує реакцію „заляканого щеняти”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив брат загиблого Президента Польщі Леха Качинського Ярослав, який є лідером найбільшої опозиційної партії „Право і справедливість” (PiS).

„Неймовірно, як боязливо наш уряд ставиться до того, як росіяни ведуть слідство в справі Смоленської катастрофи та смерті Президента Леха Качинського. Уряд веде себе, як залякане щеня”, - заявив Я.КАЧИНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

На його думку, російська влада насправді може бути не зацікавлена у з’ясуванні справжніх причин авіакатастрофи 10 квітня під Смоленськом.

„Цей уряд справу слідства смерті Президента, 96 поляків довірив чужій країні, не союзнику (...) державі, яка готова масово вбивати власних громадян”, - сказав рідний брат загиблого екс-президента.

У цьому контексті Я.КАЧИНСЬКИЙ нагадав війну у Чечні, штурм спецслужбами театру на Дубровці у Москві та школи у Беслані.

Він також гостро розкритикував заяву прес-секретаря польського уряду Павла ГРАСЯ, який назвав „скандалом, який межує із зрадою”, намір політиків PiS звернутися до влади США із проханням сприяти створенню міжнародної комісії із розслідування причин Смоленської трагедії.

Я.КАЧИНСЬКИЙ назвав виступ П.ГРАСЯ „актом небувалої нахабності”.

Як повідомляв УНІАН, керівник створеної PiS парламентської групи із розслідування причин Смоленської катастрофи Антоній МАЧЄРЕВІЧ та екс-глава МЗС Анна ФОТИГА відбули сьогодні до США, де планують провести переговори щодо можливого створення міжнародної комісії із розслідування цієї трагедії.

Лист Я.КАЧИНСЬКОГО, в якому він закликає створити таку комісію, буде передано Генсеку ООН, Генсеку НАТО, голові Ради ЄС, голові Єврокомісії та голові Конгресу США.

За неофіційними даними, контрольована російською владою МАК у своєму рапорті поклала основну вину за катастрофу на польських пілотів.

На думку низки експертів, причиною трагедії можуть бути неправильно подані дані диспетчером Смоленського аеродрому екіпажу президентського літака.