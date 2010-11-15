В Європі рекомендують Україні змінити виборче законодавство

Депутати Європарламенту Павло КОВАЛЬ (Pawel Kowal, група Європейських консерваторів і демократів, Польща) і Ян КОЗЛОВСЬКІ (Jan Kozlowski, група Народних партій, Польща) рекомендують Україні змінити виборче законодавство.

Про це йдеться в рекомендаційній частині доповіді, підготовленій депутатами за результатами спостереження за місцевими виборами в Україні, текст якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

“Слід провести всебічний перегляд виборчого законодавства з тим, аби виключити недоліки після змін від 30 серпня 2010 року», - наголошується в доповіді.

Депутати вважають, що проект нового виборчого законодавства має врахувати рекомендації Європарламенту, ОБСЄ, а також Венеціанської комісії Ради Європи.

При цьому депутати вважають, що нове законодавство має базуватися на проекті, прийнятому Верховною Радою України в травні 2009 року.

Депутати Європарламенту вважають, що всім політичним силам України слід було б об`єднати зусилля для реформування законодавства про вибори і продемонструвати політичну волю в ухваленні об`єднаного Виборчого кодексу і нової виборчої системи ще до наступних парламентських виборів.

У доповіді також висловлюється думка про те, що реформа виборчого законодавства не буде успішною без реформи місцевого самоврядування за принципом субсидіарності (принцип, згідно з яким вирішення господарських проблем має здійснюватися насамперед на місцевому рівні – УНІАН).

Депутати також відзначили важливість рівних можливостей для кандидатів і висловили думку, що незалежні кандидати мають отримати право висуватися на місцевих виборах.

Місцеві вибори в Україні відбулися 31 жовтня. Європарламент прийняв рішення направити спостерігачів на вибори 19 жовтня.