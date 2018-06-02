Відомчий профілакторій під назвою “СБУ”

І папір ще не встиг пожовтіти на запитах громадських організацій, як СБУ нарешті надала офіційні листи громадської організації “Демократичний альянс”. У службі безпеки визнали, що представники організації таки побували в стінах СБУ, але, по-перше, у статусі неофіційних гостей, адже їх туди запрошували, а не викликали, а по-друге — із суто профілактичною метою. Представники ж Демальянсу після таких “гостин” просять СБУ припинити радянську практику проведення подібних зустрічей та профілактичних бесід із метою тиску, залякування, впливу та втручання у функціонування об’єднання громадян.

Найбажанішими гостями СБУ за останні півроку, схоже, стали представники громадських організацій. Наприклад, тільки активістів “Демократичного альянсу” до стін Служби безпеки викликали чотири рази. Поступово розширюється і географія допитів: Харків-Миколаїв-Черкаси. З такими темпами не виключено, що список міст зростатиме, а представники громадських організацій скоро отримають офіційні багаторазові перепустки — на “неофіційні” зустрічі до СБУ.

У громадських організаціях переконують, що українська спецслужба просто відпрацьовує “старі-нові” радянські методи роботи з громадянами, які займають активну громадянську чи політичну позицію. Востаннє на СБУшні “гостини” викликали одного з активістів Демальянсу у Харкові.

“Працівник СБУ цікавився діяльністю обласного осередку організації та детально розпитував про його керівництво. … Але все, про що питають співробітники СБУ у наших активістів, можна з легкістю знайти на сайті організації. Якщо такі зустрічі розглядати з точки зору отримання інформації, то вони є абсолютно безглуздими. Тому, увагу Служби безпеки до членів «Демократичного Альянсу» ми розцінюємо виключно як тиск, спробу залякати та вплинути на наше функціонування», - розповів керівник ГО “Демократичний альянс” Василь Гацько.

У червні цього року співробітник СБУ, який представився старшим лейтенантом Юрієм Скрилем, без попереднього офіційного запрошення провів зустріч з головою Миколаївського обласного осередку ВМГО «Демократичний Альянс» Юлією Гречкою. Її він розпитував про діяльність організації, але найбільше цікавився акцією «Вихід з демократії: Пароль 2450». Не оминув і запропонувати подальшу співпрацю — у зв’язці СБУ-громадська організація.

Через три дні після того представники Служби безпеки та МВС провели зустріч із організатором акції «Вихід з демократії: Пароль 2450» у Черкасах. Там вони зустрілися з головою Черкаського обласного осередку організації Таїсією Плахутою. Цього разу не переймалися навіть через місце зустрічі: правоохоронці передзвонили й попросили активістку Демократичного Альянсу просто спуститися у двір будинку. Там і відбулася зустріч.

За місяць зателефонували і голові Чернігівського обласного осередку Ігореві Андрійченку. Співробітник СБУ зробив йому неофіційну пропозицію зустрітися, але натомість активіст попросив надіслати офіційне запрошення. Тоді чоловік, який представився працівником Служби безпеки України, поставив декілька запитань про діяльність осередку, в тому числі про кількість членів, які стоять на обліку.

У вересні співробітник СБУ, який представився Євгеном Володимировичем, подзвонив на домашній телефон екс-керівника Черкаського обласного осередку Демократичного Альянсу та провів неофіційну зустріч з Віталієм Луциком, який входив до попереднього складу правління місцевої організації Демократичного Альянсу у Черкасах. Саме його домашня адреса була зазначена як юридична в реєстраційних даних осередку. На зустрічі представник СБУ намагався отримати інформацію щодо джерел фінансування організації, як на місцевому, так і центральному рівні.

Не можна не згадати і літні перевірки фонду “Відродження”. Цього року до кількох громадських організацій Київської області, які виконують проекти, профінансовані “Відродженням”, звернулися співробітники СБУ з запитом щодо інформації про цілі та завдання проектів, їхньої фінансової складової та оцінки їх впливу на передвиборчу ситуацію в Україні. Оскільки жодний із проектів не має політичної складової, зустріч на цьому й завершилася. А виконавчий директор фонду Євген Бистрицький тоді заявив: "У зв’язку з цим адміністрація фонду просить відповідні структури взяти до уваги, що МФВ згідно зі статутом не має права підтримувати ініціативи жодної політичної партії. Також просимо звернути увагу на той факт, що фонд під час різноманітних виборів ніколи не підтримував ініціативи, які були направлені на щось інше, аніж на чесність та свободу волевиявлення. Якщо ми й будемо підтримувати громадські організації під час виборів восени 2010 року, то ця підтримка спрямовуватиметься саме на такі позапартійні ініціативи".

“У подібних випадках громадські організації мають говорити публічно про кожен факт проведеної з ними зустрічі. Якщо Служба безпеки вважає нормальним використання найгірших практик роботи КДБ з активними людьми, то нехай тоді мириться з відповідною славою”, - відзначає голова “Демократичного альянсу” Василь Гацько.

А от в СБУ на цей рахунок своя позиція. Там визнали факти неофіційних зустрічей та профбесід із активістами Демальянсу, але у відомстві заявили, що ці зустрічі відбувались «виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України».

Лист від СБУ надійшов громадській організації у відповідь на її неодноразові звернення до Валерія Хорошковського з проханнями пояснити чисельні неофіційні зустрічі та профілактичні бесіди працівників його відомства з керівниками місцевих осередків «Демократичного Альянсу».

СБУ переконує — ініціатори заяв самі ж свідомо перекручують факти. І це вже також стає тенденційністю. «Заява прес-служби ГО «Демократичний альянс» про звернення до них по телефону 21 вересня цього року особи, яка назвала себе співробітником Служби безпеки України, як мінімум викликає подив. Тому, що цього дня лідер цієї громадської організації В.Гацько сам дзвонив до Громадської приймальні СБ України з претензією, чому йому не надаються відповіді на раніше надіслані ним звернення. Відповідальний співробітник СБУ надав йому детальні роз’яснення щодо порядку звернень громадян та поінформував, що жодних звернень ані від нього особисто, ані від імені ГО «Демократичний альянс» до СБ України не надходило, про що свідчать відповідні записи у журналі», - йдеться у відповіді СБУ.

В Службі безпеки також переконують, що Василю Гацьку пропонували особисто принести заяву до громадської приймальні та переконатися, що вона належним чином оформлена та прийнята до розгляду.

В СБУ кажуть, що це вже не перший випадок, коли окремі активісти громадського руху з особистих мотивів або з інших причин намагаються «безпідставно звинувачувати співробітників Служби безпеки України у неправомірних діях, не надаючи при цьому жодних доказів на підтвердження своїх слів». А такі дії, на переконання представників СБУ, неприпустимі і за них ініціаторів можуть і покарати — звісно, згідно з чинним законодавством. Тож, чергові неофіційні зустрічі та профілактичні бесіди від СБУ вже не за горами.

Катерина Бессарабова

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