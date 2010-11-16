10 тисяч протестувальників заполонили вулицю Грушевського

У центрі Києва в напрямку до Верховної Ради рухається колона протестувальників проти ухвалення Податкового кодексу, проект якого в другому читанні сьогодні розглядатиме парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, у колоні – близько 10 тисяч людей. Вони несуть плакати з назвами своїх регіонів і скандують: «Ганьба!». Учасники акції заповнили всю вулицю Грушевського. Рух цією вулицею перекрито.