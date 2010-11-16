Експерт: Україна - одна з найбільш толерантних держав

Учасники круглого столу з нагоди Міжнародного дня толерантності пропонують Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ ініціювати розробку програми принципів толерантності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції круглого столу, що проводиться сьогоні у Києві.

«Ми констатуємо необхідність розробки науково обгрунтованої, прийнятної для усіх соціальних груп, національних меншин і політичних сил програми запровадження у політичному, ідеологічному і інформаційному просторі України принципів толерантності. Ми вносимо пропозицію Президенту України ініціювати розробку такої програми», - зазначається у резолюції.

Учасники круглого столу пропонують заслухати питання запровадження принципів і культури толерантності в українському суспільстві на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Вони також підтримали ініціативу міжнародних організацій, зокрема, ООН і ЮНЕСКО, щодо розробки і реалізації заходів протидії різним проявам нетерпимості і профілактики поширення ідеології та рухів, що суперечать принципам гуманізму і толерантності.

На прес-конференції ректор Дипломатичної академії України Борис ГУМЕНЮК відзначив, що Україна - одна з найбільш толерантних країн на пострадянському просторі.

«Якщо порівнювати з пострадянським простором, Україна одна з найбільш толерантних держав на пострадянському просторі і взагалі у Європі. Це відзначається міжнародними експертами попри існуючі в нас проблеми», - сказав він.

У свою чергу, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. Корецького Ірина КРЕСІНА вважає, що політична толерантність задає матрицю відносин у суспільстві. «Ми бачимо, що в останні роки в Україні не вистачає толерантності на політичному ґрунті, у політичній боротьбі, протистоянні різних політичних сил», - сказала вона.

За її словами, саме політичні сили, особливо перед виборами, демонструють приклади політичного безкультур’я, нетолерантного ставлення до свого опонента - політичної сили та її програми.

І.КРЕСІНА зазначила, що на сьогодні найбільш уразливою групою суспільства, які представляють меншість, є зокрема, трудові мігранти, які прибувають в країну.

«Ці прояви нетерпимості стаються саме на ґрунті неуваги, відсутності програм адаптації цих людей, чіткої міграційної політики», - додала вона.