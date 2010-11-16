На Хмельниччині жертв Голодомору вшановуватимуть "не гірше, ніж торік"

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА сказав, що відзначення чергової річниці Голодомору в області відбуватиметься “не гірше, ніж минулого року”.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Тут ми не заполітизовані й однозначно відзначатимемо чергову річницю Голодомору. Створимо організаційний комітет і проведемо відповідні заходи” - зазначив В.ЯДУХА.

За його словами, у День пам’яті жертв Голодомору в обласному центрі пройде скорботна хода, а також акція “Запали свічку пам’яті”.

Як повідомляв УНІАН, щорічно в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам`яті жертв Голодомору і політичних репресій.