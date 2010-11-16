Тернопільську облдержадміністрацію взяли в облогу

У Тернополі близько тисячі підприємців пікетують облдержадміністрацію на знак протесту проти нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають плакати з написами: «Ні - знищенню фіксованого податку!», «Обіцяли податкові канікули, дали податковий зашморг», «Ні - безробіттю!», «Підприємці – найбільший інвестор України», «Хабарників – на загальну систему оподаткування».

Як повідомила один з організаторів пікету, голова профспілки підприємців Тернопільського центрального ринку Наталія ШОЛОМЕЙЧУК, своїми діями підприємці намагаються добитися неухвалення Податкового кодексу. Вона наголосила, що оновлений Податковий кодекс «не має права на існування», бо в ньому не враховані головні вимоги підприємців.

«Люди доведені до відчаю. Причому така ж ситуація не лише на заході України, а й на сході. І якщо до наших вимог не прислухаються, нам доведеться вдаватися до радикальніших форм протесту», – застерігла Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

Підприємці вимагають не змінювати спрощену систему оподаткування, не вводити касові апарати, зафіксувати ставку фіксованого податку на рівні 200-400 грн. – у залежності від кількості жителів населеного пункту.