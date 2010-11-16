Податковий бунт по-хмельницьки: підприємці зламали двері ОДА (фото)

У Хмельницькому в акції протесту проти прийняття Податкового кодексу беруть участь близько 10 тисяч підприємців.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, пікетувальники ще з 9 ранку зайняли майдан біля облдержадміністрації. Підприємці тримають траснпоранти з гаслами “Податковий кодекс Тігіпка-Азарова — геноцид підприємців”, “Ні — податковому рабству”. Також вони скандують прізвище губернатора Ядухи та вимагають залишити високий кабінет і вийти до народу. Голос їхній не був почутий, тож підприємці вдалися до крайнощів.

Спочатку делегували кількох людей, щоб передати звернення голові облдержадміністрації. Однак міліція, яка сховалася у приміщенні облдержадміністрації, їх не пропустила. Тоді розбурханий тисячний натовп ринув до дверей ОДА. Із застосуванням сили вони зламали вхідні двері облдержадміністрації. Далі їх не пустила міліція.

З початку акції губернатора Василя Ядуху та ще деяких чиновників було виведено через чорний хід Будинку Рад і ті, за інформацію поінформованих джерел, залишили приміщення.

За словами голови профспілки “Захисту підприємців Хмельницького” Надії Кнець, підприємці обласного центру не будуть виконувати Податковий кодекс, якщо його ухвалить Верховна Рада. “Ми не будемо виконувати такий ганебний Податковий кодекс до тих пір, поки влада не сяде за стіл переговорів з підприємцями й не врахує наших пропозицій. Я впевнена, що у Президента Януковича є здоровий глузд, щоб заветувати цей документ”, - наголосила вона. Пані Кнець додала, що керівництву ОДА недовго залишилося керувати областю. Маса підприємців підтримала її скандуванням “Владу — геть!”

Фото Олександра Зоряна