19 листопада в Києві відбудеться Форум «Саморегулювання в рекламній індустрії України та підходи до вирішення проблеми дискримінації за ознакою статі».

Гості Форуму : Олівер Грей, голова Європейського Альянсу зі стандартів в галузі реклами (the European Advertising Standards Alliance – EASA) та Еміль Валделін, представник Світової Федерації Рекламодавців (World Federation of Advertisers).

Учасники: представники державних органів влади, рекламної індустрії, бізнесу, іноземні експерти рекламної сфери, медіа-експерти, представники громадських організацій, журналісти, науковці, редактори та ін.

Питання до обговорення:

- регулювання рекламної діяльності в Україні

- впровадження механізмів саморегулювання рекламною індустрією: реальність чи утопія?

- шляхи вирішення проблеми дискримінації за ознакою статті в рекламі.

Організатори: Регіональне представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України»

Під час Форуму вперше буде презентовано публікацію - «Сексизм в рекламі: його подолання через саморегулювання з боку організацій рекламної індустрії».

Дата проведення Форуму: 19 листопада 2010 року.

Початок о 09.30, початок реєстрації о 09.00

Місце проведення: готель «Експрес», м. Київ, вул. Шевченко 38/40 (біля залізничного Вокзалу та станції метро «Університет»)

http://www.expresskiev.com.ua/contact/

Бажаючих взяти участь у Форумі просимо реєструватися за електронною адресою natalia_t@bigmir.net або за телефоном 044 279-00-26 , моб.8 096-239-26-00

Контактна особа: Наталія Точиленкова

Кінцевий термін реєстрації – 18 листопада 2010р.