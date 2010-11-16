Форум «Саморегулювання в рекламній індустрії України та підходи до вирішення проблеми дискримінації за ознакою статі»
19 листопада в Києві відбудеться Форум «Саморегулювання в рекламній індустрії України та підходи до вирішення проблеми дискримінації за ознакою статі».
Гості Форуму : Олівер Грей, голова Європейського Альянсу зі стандартів в галузі реклами (the European Advertising Standards Alliance – EASA) та Еміль Валделін, представник Світової Федерації Рекламодавців (World Federation of Advertisers).
Учасники: представники державних органів влади, рекламної індустрії, бізнесу, іноземні експерти рекламної сфери, медіа-експерти, представники громадських організацій, журналісти, науковці, редактори та ін.
Питання до обговорення:
- регулювання рекламної діяльності в Україні
- впровадження механізмів саморегулювання рекламною індустрією: реальність чи утопія?
- шляхи вирішення проблеми дискримінації за ознакою статті в рекламі.
Організатори: Регіональне представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України»
Під час Форуму вперше буде презентовано публікацію - «Сексизм в рекламі: його подолання через саморегулювання з боку організацій рекламної індустрії».
Дата проведення Форуму: 19 листопада 2010 року.
Початок о 09.30, початок реєстрації о 09.00
Місце проведення: готель «Експрес», м. Київ, вул. Шевченко 38/40 (біля залізничного Вокзалу та станції метро «Університет»)
http://www.expresskiev.com.ua/contact/
Бажаючих взяти участь у Форумі просимо реєструватися за електронною адресою natalia_t@bigmir.net або за телефоном 044 279-00-26 , моб.8 096-239-26-00
Контактна особа: Наталія Точиленкова
Кінцевий термін реєстрації – 18 листопада 2010р.