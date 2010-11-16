Підприємці погрожують припинити виплачувати кредити банкам

У центрі Миколаєва в акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу беруть участь більше трьох тисяч чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, організатором акції виступила Миколаївська обласна профспілкова організація працівників малого і середнього бізнесу «Єднання».

За даними організації, ще близько 800 підприємців беруть участь в аналогічній акції в Києві.

Велика частина кіосків на ринках, а також дрібні магазини в центрі міста сьогодні закриті. На дорогах спостерігаються затори через велику кількість підприємців, які пішки прямують в центр міста.

Двома численними потоками – від ринку «Колос» і від Центрального стадіону - підприємці пройшли до головної вулиці міста Радянської, об`єдналися в один потік і пройшли маршем на головну міську площу. Одночасно свій марш протесту на міських автомагістралях провели таксисти, проїхавши містом з гаслами на підтримку мітингувальників.

Частина підприємців одразу попрямувала до будівлі міськвиконкому, де сотні чоловік написали в реєстраційну палату заяви про відмову від підприємницької діяльності. Потім люди перейшли до меморіалу Героям-ольшанцям, де відбувається мітинг.

Учасники мітингу тримають в руках плакати з написами: «Хочу працювати! Хочу платити нормальні податки! Хочу жити!», «Зупиніть економічний геноцид!», «Ввести світові стандарти саморегулювання економіки!», «Геть Бродського – могильника підприємництва!». У більшості підприємців на грудях і на спині пристебнуті листки з написом: «Безробітний з 2011 року!».

Голова профспілки «Єдність» Олена ГЕРАСИМЧУК заявила, що метою вже не першої подібної акції є показати владі, що підприємці – це могутня сила, з якою не можна не рахуватися. За її словами, підприємці не проти податків, але вони хочуть платити такі податки, які б не душили їхній бізнес. Складна ситуація, в якій зараз опинилися представники малого і середнього бізнесу, створена штучно.

«Сьогодні кожен підприємець боїться ПДВ, - сказала О.ГЕРАСИМЧУК. - Це найкорумпованіший податок. Він найважчий. Щоб його виплачувати, потрібно мати бухгалтера. Велика частина малих підприємств - це сімейний бізнес. Утримувати ще одну одиницю – непосильно. Влада не хоче йти з нами на діалог. Не хоче вислуховувати людей, а тим більше враховувати наші вимоги!».

Пояснюючи, чому підприємці зі всього міста добиралися до місця проведення мітингу пішки, О.ГЕРАСИМЧУК відповіла: «Оголошуючи себе безробітними з початку 2011 року, ми вимушені вже зараз починати економити кошти. Ми показали це, прийшовши сюди пішки. Ми не знаємо, як житимемо далі, де працюватимемо, скільки зароблятимемо, чим годуватимемо свої сім`ї. Ми вимагаємо від влади, щоб на нас звернули увагу, тому що ми дійсно закриваємо свій бізнес. А влада у відповідь переконує нас, що все добре!».

За словами О.ГЕРАСИМЧУК, подальшими діями підприємців буде звернення до Президента України з вимогою ветувати Податковий кодекс у разі його ухвалення.

Вона також відзначила, що якщо влада не прислухається до думки підприємців і цього разу, то вони мають намір вдатися до більш кардинальних заходів.

«По всій Україні ми припинимо купувати продукцію фабрики «Київ-Конті», власником якої є пан КОЛЕСНІКОВ. З 1 січня на місяць перестанемо виплачувати кредити банкам. Ми плануємо оголосити таку акцію. Не понесемо депозити і закличемо до цього людей», - заявила О.ГЕРАСИМЧУК.