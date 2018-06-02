Мітинг підприємців: ми не будемо баранами, яких мовчки ведуть на бойню (фоторепортаж)

Сьогодні підприємці з усієї України приїхали під Верховну Раду вчетверте. Мітинг-страйк проти Податкового кодексу зібрав понад 30 тисяч людей.

Всюди - люди у погонах. Шість автобусів державної служби охорони чергують у Маріїнському парку. Під стінами парламенту розташувалися машини з написом “Конвой ГУМВС”, час від часу підтягуються хлопці з “БАРСу”.

– Увімкніть, будь-ласка, гімн України, – оголошують у гучномовець перед початком акції організатори. – Шановні підприємці, ми зібралися тут, щоб не дозволити прийняти антипідприємницький, антинародний і антиукраїнський Податковий кодекс... Кожного разу нас стає все більше і більше... Жоден з політиків не зміг об’єднати Схід і Захід, а ми з вами сьогодні разом. І жоден політик не стоїть за нами з вами, бо ми захищаємо сьогодні своє право працювати... Говорили, що сьогодні будуть провокації, що будуть штурмувати, бити, вивішувати прапори різних політсил. Будь-яка провокація серед нас на руку владі. Якщо ми покажемо, що ми слабкі, це стане приводом для прийняття податкового кодексу. Не ведіться на жодні заклики, ні на які бійки. Якщо хтось з вас побачить тут на площі прапори якихось політичних сил, то знайте – це політичні сили, які прийшли піаритися на нас, прийшли користуватися нашою з вами бідою.

“Бідою" на той момент скористалася” лише “свободівці”.

“Податковий кодекс – геть!” – скандують у гучномовець.

З поряд вже відомими закликами на плакатах протестувальників можна прочитати і нові лозунги: “Азаровщина – зла мачуха малого бізнесу”, “Не ріжте гілку, на якій сидите, бо дивись, і впадете”. “Підприємці – це сила, підприємці – це клас, не дамо олігархам знищити нас”.

Під оплески до слова запрошують представника з малої батьківщини Президента.

– Добрий день, Україно! – вітається земляк Януковича. – Вчора у Донецьку була проведена вже третя акція протесту, на якій ми прийняли резолюцію. Але вже не до влади. А до всіх вас. “Ми не бажаємо бути баранами, яких мовчки ведуть на бойню... Влада вперто намагається протягнути своє дітище.. Вона не чує нас. Ні з Кабміну, ні з Верховної Ради, ні з Адміністрації Президента ми не отримали офіційної конкретної відповіді. Влада не хоче зробити мінімум – офіційно оприлюднити концепцію нового Податкового кодексу і список його розробників. Влада України не бажає розмовляти з народом і враховувати його думку, хоча зобов’язані це робити за Конституцією!.. Ми маємо виступити єдиним фронтом за відставку Кабміну!

– Ура! – підтримує ідею юрба, і звідусіль чутно голосне гудіння дудок – незмінного атрибуту футбольних фанатів.

– Ми, жителі Донецька і Донецької області, виступаємо проти поділу України за будь-якими ознаками, – захоплено продовжує оратор. – Донбас з Україною! Так є і так буде!

Під дружні оплески представник Донецька йде в народ, даючи можливість і іншим регіонам висловити свій протест.

У наметовому містечку серед ялинок навпроти Верховної Ради деякі підприємці живуть ще з 4 листопада, від попереднього мітингу.

– Тут мешкають люди з усіх регіонів України, деякі зараз ще поїхали докупляти намети і хочуть залишатися надалі з нами, – розповідає комендант наметового містечка Руслан Щібря. – Я приїхав з Одеської області, місто Балта. У мене на ринку магазинчик 7,5 квадратних метрів, на два господарі. Ліцензійні касети, диски, ігри. Дохід невеличкий. Малий бізнес. А якщо цей податковий кодекс приймуть, то 90% доходів треба буде віддати державі. Який смисл мені стояти, працювати? Мене, як і решту представників малого бізнесу, ставлять перед фактом: або закривайся, або тебе оштрафує податкова і тоді забере все, що було нажите. Ми дізналися, що у кодексі ущемляються і права пенсіонерів, і студентів. У нас батьки – пенсіонери, діти – студенти. Тобто, це загроза для всіх. І ми вирішили відстоювати права всіх. У цьому кодексі “вигороджують” лише олігархів. У них чудові права, вони нікому нічого не винні, нічого не платять і на “канікулах” висмоктують кров з народу. Скільки можна терпіти цей безлад?

З намету виходить ще один мешканець – Віталій родом з Хмельниччини.

Цікавлюся, чи підходив до протестувальників за цей час хтось з народних обранців, які кожного дня проходять повз наметове містечко.

– До нас виходили тільки депутати, які організовували нам постановку наметів. Ми їх видзвонювали вже по своїх зв’язках, вони приходили і разом з міліцією і СБУ знімали все на відеокамери, щоб ми поставили намети. А щоб поспілкуватися – ніхто не приходив.

– І скільки збираєтеся тут надалі жити?

– Якщо прийметься Податковий кодекс, будемо стояти далі. Будемо стояти до кінця.

У цей час якийсь чоловік з гучномовцем у руках закликає натовп не розходитися.

– Давайте спробуємо не розходитися. Кияни допоможуть. Я киянин. Ми допоможемо, чим зможемо вам: їжею, водою. Ми будемо тут стояти разом з вами. Виходу у нас нема. Ганьба цьому уряду і цій Верховній Раді!

– Владу геть! – вже більш дружно вигукує натовп.

– Молодий чоловіче, сфотографуйте нас будь ласка, – просить жіночка парубка. І разом з колегами стає під плакатом “Пане Литвин! А де ж той “нормальний”, що почує кожного? м. Обухів”.

– Сьогодні пересічний громадянин каже: “Ну що, торгаші, вас “прищучили”? – І ви тепер вийшли страйкувати?” – розповідає пан Костенюк з Павлограда. – Може, це і так. Але нехай подумають ці пересічні громадяни, якщо не буде кому торгувати, за три дні доїсте свої останні макарони і потім будете думати, чи забезпечила вас держава крамницями і рештою... Я хочу показати вам передвиборну програму нашого президента. Я хочу нагадати йому. В ній написано: “забезпечення прогресивного розвитку держави, гідного рівня життя її громадян, починаючи з 2010 року гарантую щорічне зростання ВВП, збільшення частки інноваційних активів підприємств”. - Де воно? “Пріоритетність стимулювання підприємств малого і середнього бізнесу”. - Де воно? “…шляхом зменшення податкового навантаження, у тому числі значне зниження податкових платежів... малий та середній бізнес потребує не лише уваги, а і захисту з боку держави”. -Де воно? “… податкові канікули для малого бізнесу на 5 років”? - Де воно, пане Президенте?! “Зниження ПДВ до 17%,.. юридичну гарантію захисту земельних паїв...” -Де воно? У Межигір’ї, мабуть?.. Бродський, захищаючи цей Податковий кодекс, казав: поділіться 200 гривнями з пенсіонерами, з учителями. Ми поділимося. Вони питають, де взяти грошей на виплати пенсіонерам і вчителям? Відповідаю: “Продайте хоч один свій маєток у заповідних місцях під Києвом і цього буде достатньо на декілька років”. Я особисто 18 років у шахті пропахав, на пенсії зараз і що я маю, де мої статки?

До акції під Верховною Радою приєднуються підприємці, які зранку протестували на Майдані .

– Ми дізналися, є така стратегія у депутатів, що сьогодні не приймуть Податковий кодекс і будуть тягнути це прийняття до 19 листопада, – оголошують інформацію з джерел організатори акції. – Тому, очевидно, є необхідність, щоби наметове містечко зросло. Приходьте і реєструйтеся у комендантському наметі.

– Хочу звернутися до наших панів депутатів від підприємців Котовська і Балти з Одещини, – вигукує молода жінка. – Наше раніше багате місто Котовськ, як і вся Україна, розорено всіма попередніми владами, частина активного населення вже виїхала працювати за кордон. Підтримують життя у Котовську, Балті і маленьких містечках по всій Україні підприємці, яких ви хочете розорити Податковим кодексом. На малому бізнесі тримаються всі багаті держави. Отямтеся! Ми будемо боротися за наше майбутнє. На немає куди відступати. Підприємці всій України – об’єднуйтеся. Разом – ми сила. Ми переможемо!

З останніми новинами з сесійної зали до натовпу виходить бютівець Анатолій Семинога.

– На жаль, ми сьогодні бачимо, як міліція встановлює кордони, не даючи вашим прихильникам прийти сюди до ВР і висловити свою точку зору, – розпочинає свій виступ політик. – Що відбувається у сесійній залі? БЮТ не підтримує цей податковий кодекс і ми вважаємо, що приймати його у такому вигляді не можна. Ми отримали від влади такий кодекс, який знищує повністю малий і середній бізнес і дає преференції лише олігархам. Ми прийняли рішення голосувати проти цього Податкового кодексу. Всіма можливими зусиллями заблокуємо прийняття цього кодексу: або фізично, або іншими способами

Втім, бютівців у Верховній Раді вистачило лише на повітряні кульки із зображенням дулі.

Натомість до учасників акції вийшла лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко із закликом продовжувати протести.

«Ми можемо відстояти свої права та вплинути на цю владу, якщо не будемо розслаблятися. І якщо ми подумаємо, що одного дня стояння біля парламенту вистачить, – то це не так», – заявила головна опозиціонерка.

«Головне, як показує досвід інших країн, не зупинятися. Бо влада розраховує на те, щоб ви зібралися, постояли декілька годин та поїхали додому», - «накручувала» підприємців Тимошенко.

...Поки представники малого бізнесу виборювали свої права, столичні підприємці, власники невеличких торгових наметів, розташованих у Маріїнському парку, зважаючи на шалені черги за кавою, дуже непогано заробляли на своїх колегах.

Анна Ященко