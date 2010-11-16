Вколовся - загримів на три роки у в'язницю

Внаслідок нещодавного набуття чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України № 634 рівень криміналізації споживачів найбільш поширених у незаконному обігу наркотиків, що вживаються ін’єкційним шляхом, підвищився у 20 разів.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному фонді "Відродження", про це сьогодні заявили керівники Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрій КЛЕПІКОВ та Міжнародного фонду «Відродження» Євген БИСТРИЦЬКИЙ.

За їхніми даними, відтепер кількість ацетильованого опію, за незаконне зберігання якого наступає кримінальна відповідальність в Україні, рівно у 100 разів (!) нижча, ніж у сусідній Російській Федерації (0,005 г проти 0,5 г).

Судова практика в Україні свідчить, що в окремих випадках навіть залишків цього наркотику у використаному шприці може бути достатньо для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу України та призначення покарання до 3-х років позбавлення волі.

«Саме ін’єкційне вживання наркотиків на даний час є рушійною силою епідемії ВІЛ-інфекції (58% усіх офіційно зареєстрованих випадків) та гепатиту С в Україні. З підвищенням норм кримінальної відповідальності наркомани не стануть менше колотися, а робитимуть це більш небезпечно. Паралізується робота профілактичних програм обміну використаних шприців, що реалізуються недержавними організаціями та підрозділами Держсоцслужби в рамках Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ/СНІД: мільйони шприців лежатимуть на дитячих майданчиках, у під’їздах та біля жилих будинків. Це може обернутися сплеском ВІЛ-інфікування в країні», - прокоментував ситуацію А.КЛЕПІКОВ.

За експертними оцінками, проблема безпосередньо стосується щонайменше 59,8 тис, або 76% усіх офіційно зареєстрованих у МОЗ України осіб, які перебувають на диспансерному обліку з хронічною залежністю від опіоїдів. Слід також враховувати, що кількість наркозалежних, які не перебувають на офіційному обліку МОЗ, у декілька разів вища.

«Ми, дійсно, занепокоєні репресивним характером політики новітньої влади у сфері, що стосується наркозалежних людей. Не підвищується ефективність протидії організованій наркозлочинності. Замість викорінення корупції тих правоохоронців, які борються з незаконними обігом наркотиків, держава робить найпростіше — переслідує у першу чергу людей, хворих на наркотичну залежність. Це - нелогічно, це заганяє хворих людей у підпілля, у глухий кут, одночасно ставить під загрозу епідемічне благополуччя мільйонів громадян, які будуть наражатися на більшу небезпеку зараження ВІЛ-інфекцією», - заявив Є.БИСТРИЦЬКИЙ.

«Наркозалежність фактично прирівняли до злочину, - вважає директор благодійного фонду «Дроп ін центр»Павло КУЦЕВ, який має 25-річний стаж вживання наркотиків. - Варто враховувати, що й без того високий рівень корупції серед правоохоронців ще більше зросте, адже відтепер гроші будуть вимагати навіть у випадку затримання хворої людини з використаним шприцем».

Експерти констатують, що криміналізація наркозалежних в Україні відбувається у той час, як у більшості країн спостерігаються зворотні процеси. За результатами 18-ої Міжнародної конференції зі СНІДу, що відбулася у липні 2010 року у Відні (Австрія), понад 17 тисяч людей підписали «Віденську декларацію», що закликає до глобальної декриміналізації наркозалежних людей.